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सुदेश यादव बने हांसी बार एसोसिएशन के प्रधान, उपप्रधान पद पर अजय सचदेवा की जीत

हांसी: बार एसोसिएशन हांसी के वर्ष 2026-27 के चुनाव में अधिवक्ता सुदेश यादव ने 85 वोटों के अंतर से प्रधान पद पर जीत दर्ज की. प्रधान पद के लिए चार अधिवक्ताओं के बीच मुकाबला हुआ. सुदेश यादव को 286 वोट मिले, जबकि चंद्रभान यादव को 201, कमल सिंह सिंघमार को 61 और ललित कुमार को 44 वोट प्राप्त हुए.

सुदेश यादव बने हांसी बार एसोसिएशन के प्रधान: चुनाव प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को बार रूम में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाया गया. मतदान के बाद हुई मतगणना में सुदेश यादव को विजेता घोषित किया गया. खास बात यह रही कि प्रधान पद के चारों उम्मीदवारों में से कोई भी इससे पहले बार एसोसिएशन हांसी का प्रधान नहीं रहा है. ऐसे में इस बार बार एसोसिएशन को नया प्रधान मिला है. नवनिर्वाचित प्रधान सुदेश यादव जमावड़ी गांव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं.