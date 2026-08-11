ETV Bharat / state

सुदेश महतो ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की, बोले- सीएम खुद छात्रों से करें संवाद

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म और विभिन्न मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो आंदोलन स्थल पहुंचे. उन्होंने अनशनकारी और आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनका हाल जाना. इस दौरान उन्होंने सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की.

‘युवाओं की सरकार’ पर सवाल, मुख्यमंत्री से सीधा संवाद की मांग

सुदेश महतो ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार कल तक खुद को युवाओं की सरकार बताती थी, वही आज अपने ही राज्य के युवाओं पर लाठीचार्ज करवा रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री को स्वयं उनके बीच आना चाहिए और उनसे सीधे संवाद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग भी है और राज्य में अलग से शिक्षा मंत्री नहीं है. ऐसे में शिक्षा मंत्री के तौर पर भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वे शिक्षा और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर छात्रों से बातचीत करें. सुदेश महतो ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री छात्रों के सामने आने से क्यों बच रहे हैं और इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री को ही देना चाहिए.

सुदेश महतो का बयान (ETV Bharat)

जेपीएससी-जेएसएससी अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग

जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं और कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर भी सुदेश महतो ने सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य की अपनी एजेंसियां अगर उन्हीं विभागों और संस्थाओं से जुड़े मामलों की जांच करेंगी, जिन पर सवाल उठ रहे हैं, तो निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है. उन्होंने पूरे मामले की जांच थर्ड पार्टी एजेंसी के तौर पर सीबीआई से कराने की मांग की.

दोनों एजेंसियों पर समान कार्रवाई की अपील