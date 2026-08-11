सुदेश महतो ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की, बोले- सीएम खुद छात्रों से करें संवाद
छात्र आंदोलन के समर्थन में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे सुदेश महतो ने लाठीचार्ज की निंदा की और सीएम से बात करने की अपील की.
Published : August 11, 2026 at 2:14 PM IST
रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म और विभिन्न मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो आंदोलन स्थल पहुंचे. उन्होंने अनशनकारी और आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनका हाल जाना. इस दौरान उन्होंने सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की.
‘युवाओं की सरकार’ पर सवाल, मुख्यमंत्री से सीधा संवाद की मांग
सुदेश महतो ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार कल तक खुद को युवाओं की सरकार बताती थी, वही आज अपने ही राज्य के युवाओं पर लाठीचार्ज करवा रही है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने के लिए मुख्यमंत्री को स्वयं उनके बीच आना चाहिए और उनसे सीधे संवाद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास शिक्षा विभाग भी है और राज्य में अलग से शिक्षा मंत्री नहीं है. ऐसे में शिक्षा मंत्री के तौर पर भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वे शिक्षा और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर छात्रों से बातचीत करें. सुदेश महतो ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री छात्रों के सामने आने से क्यों बच रहे हैं और इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री को ही देना चाहिए.
जेपीएससी-जेएसएससी अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग
जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षाओं और कथित अनियमितताओं की जांच को लेकर भी सुदेश महतो ने सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य की अपनी एजेंसियां अगर उन्हीं विभागों और संस्थाओं से जुड़े मामलों की जांच करेंगी, जिन पर सवाल उठ रहे हैं, तो निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है. उन्होंने पूरे मामले की जांच थर्ड पार्टी एजेंसी के तौर पर सीबीआई से कराने की मांग की.
दोनों एजेंसियों पर समान कार्रवाई की अपील
सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में नौकरियों से जुड़ी दो प्रमुख एजेंसियां काम कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक एजेंसी पर कार्रवाई होती है, उसके मुखिया इस्तीफा देते हैं और बाद में गिरफ्तारी तक होती है, जबकि दूसरी एजेंसी को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाई देती. उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले में समान रूप से कार्रवाई करने की मांग की.
आंदोलन छात्रों का, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए
छात्र आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर सुदेश महतो ने कहा कि उनका समर्थन इस आंदोलन को शुरुआत से रहा है, लेकिन यह आंदोलन छात्रों का है और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड के छात्र खुद इतने सक्षम हैं कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और उन्होंने इसे साबित भी किया है.
सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी की छात्र इकाई आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे रही है. सोमवार को जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद उन्हें स्वयं आंदोलन स्थल पर आने की जरूरत महसूस हुई. उन्होंने सरकार से तत्काल छात्रों से संवाद करने और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की.
ये भी पढ़ें:
झारखंड सरकार के मंत्री ने बीजेपी को बताया महामारी और वायरस, कहा- प्रदर्शन के लिए बंगाल से लाए गए छात्र
झारखंड बंद: जगह-जगह टायर जलाकर सड़क जाम, बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की