SPECIAL: हरेलाल के भाजपा में जाने से गरमाई राजनीति, सुदेश महतो के ‘इस बार फर्क पड़ेगा’ वाले बयान के क्या हैं मायने, क्या NDA पर पड़ेगा असर?
हरेलाल महतो आजसू छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं. जानिए इससे एनडीए पर क्या असर पड़ सकता है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 7:36 PM IST
रांची: झारखंड में भाजपा और आजसू का गठबंधन पुराना है, लेकिन ईचागढ़ में दोनों दलों के बीच सीट और नेतृत्व को लेकर खींचतान का इतिहास भी रहा है. 2019 और 2024 में आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हरेलाल महतो अब भाजपा में जा चुके हैं. खास बात है कि हरेलाल महतो को भाजपा में शामिल कराने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ईचागढ़ पहुंचे थे. इससे उनकी अहमियत आंकी जा सकती है. वहीं, आजसू प्रमुख सुदेश महतो के ‘इस बार फर्क पड़ेगा’ वाले बयान ने इस दल-बदल को दो दलों के रिश्तों के लिहाज से भी चर्चा में ला दिया है. इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं. झामुमो ने खुलकर चुटकी ली है.
एनडीए की सेहत के लिहाज से क्यों हो रही है चर्चा
इसकी वजह है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का बयान. हरेलाल महतो के जाने पर उन्होंने यह कह दिया कि किसी के संगठन में आने-जाने से आम तौर पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मामले में फर्क पड़ेगा. उन्होंने 25 साल की दोस्ती, ईमानदारी और संबंधों का हवाला देते हुए इस रिश्ते के मायने पर सवाल उठाए हैं. यह बयान केवल एक नेता के पार्टी छोड़ने की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भाजपा और आजसू के बीच स्थानीय स्तर पर रिश्तों की जटिलता को भी सामने लाता है.
2019 में क्यों टूटा था गठबंधन?
2019 का चुनाव भाजपा-आजसू संबंधों में एक अहम मोड़ था. सुदेश महतो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे. आजसू ने 17 सीटों की मांग की थी, जबकि भाजपा नौ सीटें देने के पक्ष में थी. सहमति नहीं बनने पर दोनों दल अलग-अलग चुनाव मैदान में उतरे. कई सीटों पर दोनों के उम्मीदवार आमने-सामने आ गए. इसका खामियाजा भुगतना पड़ा. रघुवर सरकार सत्ता से बाहर हो गई. इससे सीख लेते हुए 2024 में दोनों दल फिर NDA के तहत साथ आए. भाजपा ने 68 और आजसू ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा. हालांकि इसबार भी नतीजा पक्ष में नहीं आया. इससे साफ है कि दोनों के रिश्ते स्थायी विरोध के नहीं, बल्कि गठबंधन और सीटों पर मोलभाव के बीच बदलते रहे हैं.
भाजपा का चरित्र एक बार फिर उजागर: झामुमो
हरेलाल महतो के भाजपा में जाने पर झामुमो ने चुटकी लेते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि इस घटना से भाजपा का चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया. भाजपा ने उत्तर-पूर्व में जदयू को खत्म कर दिया. ओडिशा बीजेपी को भी बर्बाद कर दिया. रामविलास पासवान की पार्टी को दो खेमों में बांट दिया.
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रुल के सिद्धांत पर चलती है. भाजपा की एकमात्र मंशा है सहयोगियों को तोड़ो और आपस में लड़वा दो. इसी के तहत आजसू के एक नेता को अपने पाले में ले लिया. उन्होंने कहा कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो को आंखें खोलनी चाहिए. उनको मुखर होकर विरोध करना चाहिए. फिलहाल संविधान बचाने की जरुरत है.
हरेलाल का आना एक से दूसरे कमरे में आने जैसा: बाबूलाल
खास बात है कि हरेलाल महतो के भाजपा में शामिल होने को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एक सामान्य बात बता रहे हैं. उनका कहना है कि उनका भाजपा में आना एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसा है. बाबूलाल मरांडी ने यहां तक कहा कि इससे आजसू के साथ के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अब सवाल है कि हरेलाल की अहमियत एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने भर ही है तो उनको भाजपा में लाने की जरुरत क्यों पड़ी.
सुदेश महतो के पास कोई विकल्प नहीं: वरिष्ठ पत्रकार
इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा का कहना है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के पास एनडीए में बने रहने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है. उनको मालूम है कि एनडीए से हटते ही उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी. पहले भी एनडीए से हटकर अपनी ताकत देख चुके हैं.
चंदन मिश्रा के मुताबिक सुदेश महतो किसी भी हाल में झामुमो या कांग्रेस के पास नहीं जा सकते. उन्हें मालूम है कि इससे उन्हें नुकसान होगा. रही बात हरेलाल महतो की तो इसे सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा के रुप में देखा जाना चाहिए. हरेलाल कहीं न कहीं ईचागढ़ से अपनी टिकट को सुरक्षित करने के लिए भाजपा में आए हैं. क्योंकि उनको मालूम है कि आजसू की टिकट पर दो बार चुनाव हार चुके हैं. चूंकि ईचागढ़ में हरेलाल अपने दम पर वोट लाते रहे हैं, लिहाजा, भाजपा को भी उनमें जीत की संभावना दिख रही है. साथ ही इसको भाजपा द्वारा कुर्मी लीडरशिप डेवलप करने के तौर पर भी देखा जाना चाहिए.
चंदन मिश्रा का कहना है कि पूर्व में भी आजसू के कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में अपनी संभावना तलाश चुके हैं और सफलता भी हासिल की है. इनमें गोमिया के विधायक योगेंद्र प्रसाद भी एक हैं. कभी आजसू के उम्मीदवार हुआ करते थे. लेकिन झामुमो में जाने के बाद न सिर्फ जीत मिली बल्कि मंत्री भी बन गए. इसी तरह चंदनक्यारी के उमाकांत रजक ने भी आजसू छोड़कर झामुमो का दामन थामा और आज विधायक हैं.
ईचागढ़ सीट पर आजसू और भाजपा में टकराव
2009: भाजपा-आजसू से अलग क्षेत्रीय मुकाबला
ईचागढ़ में झारखंड विकास मोर्चा के अरविंद कुमार सिंह ने जीत दर्ज की. आजसू के विश्व रंजन महतो दूसरे स्थान पर रहे. यह चुनाव भाजपा और आजसू के अलग-अलग लड़ने के दौर का हिस्सा था. इस चुनाव में भाजपा के साधुचरण महतो चौथे स्थान पर रहे.
2014: भाजपा की जीत, आजसू की अलग दावेदारी
भाजपा के साधु चरण महतो ने 75,634 वोट हासिल कर जीत दर्ज की।. आजसू के प्रत्याशी अरविंद कुमार सिंह को 28,999 वोट मिले. राज्य स्तर पर गठबंधन के बावजूद ईचागढ़ में दोनों दलों के बीच स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी रही.
2019: आजसू के हरेलाल महतो और भाजपा के साधु चरण महतो आमने-सामने
गठबंधन टूटने के बाद हरेलाल महतो को 38,836 वोट मिले, जबकि भाजपा के साधु चरण महतो को 38,485 वोट मिले. दोनों के बीच केवल 351 वोटों का अंतर रहा. हालांकि, दोनों को पीछे छोड़ते हुए झामुमो की सबिता महतो 57,546 वोटों के साथ विजयी हुईं.
2024: गठबंधन में आजसू को ईचागढ़, लेकिन जीत झामुमो की
NDA के सीट बंटवारे में ईचागढ़ आजसू के खाते में रही. हरेलाल महतो को 51,029 वोट मिले, लेकिन सबिता महतो 77,552 वोट हासिल कर दोबारा विधायक बनीं. तीसरे स्थान पर JLKM के तरुण महतो रहे, जिन्हें 41,138 वोट मिले.
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