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जमशेदपुर में होगा युवा आजसू का दो दिवसीय प्रदेश अधिवेशन, सुदेश महतो ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ

जमशेदपुर में आगामी युवा आजसू के दो दिवसीय प्रदेश अधिवेशन की तैयारियों को लेकर रांची में बैठक हुई.

AJSU Supremo Sudesh Mahto
मीडिय के सवालों के जवाब देते आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 3, 2026 at 8:21 PM IST

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रांची: जमशेदपुर में युवा आजसू के दो दिवसीय प्रदेश अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है. 7 और 8 अगस्त को होने वाले अधिवेशन को लेकर केंद्रीय कार्यालय में युवा आजसू के प्रदेश संयोजकों एवं पदाधिकारियों की बैठक हुई. मीटिंग की अध्यक्षता आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने की.

नई दिशा देने का कार्य करेगा युवा आजसू

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अधिवेशन संगठन को नई ऊर्जा, नया नेतृत्व और नई दिशा देने का कार्य करेगा. उन्होंने कहा कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता, वैचारिक स्पष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास आजसू की प्राथमिकता है. इस अवसर पर युवा आजसू की ऑनलाइन सदस्यता एवं पंजीकरण अभियान का शुभारंभ भी किया गया.

प्रदेश अधिवेशन के बारे में जानकारी देते हुए सुदेश महतो (Etv Bharat)

आजसू सुप्रीमो ने बताया कि 7 अगस्त को प्रतिनिधि सम्मेलन में संगठनात्मक विस्तार, भावी रणनीति एवं विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी जबकि 8 अगस्त को झारखंड आंदोलन के अमर सेनानी शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी. साथ ही संगठन के आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों की घोषणा की जाएगी.

दो दिवसीय प्रदेश अधिवेशन की तैयारी में जुटी आजसू

आजसू कार्यालय में हुई बैठक में दो दिवसीय प्रदेश अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा की गई. सुदेश महतो ने प्रचार-प्रसार, पंजीकरण, आवास, भोजन, परिवहन, अनुशासन एवं कार्यक्रम संचालन सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

अधिवेशन में राज्यभर से पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रदेश तथा शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में 18 से 35 आयु वर्ग के युवा भाग लेंगे. बैठक में पूर्व विधायक एवं केंद्रीय महासचिव डॉ. लंबोदर महतो, केंद्रीय प्रवक्ता डॉ. देवशरण भगत, केंद्रीय महासचिव दीपक महतो आदि मौजूद रहे.

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झारखंड में युवा आजसू का अधिवेशन
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