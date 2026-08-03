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जमशेदपुर में होगा युवा आजसू का दो दिवसीय प्रदेश अधिवेशन, सुदेश महतो ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ

मीडिय के सवालों के जवाब देते आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ( Etv Bharat )

रांची: जमशेदपुर में युवा आजसू के दो दिवसीय प्रदेश अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है. 7 और 8 अगस्त को होने वाले अधिवेशन को लेकर केंद्रीय कार्यालय में युवा आजसू के प्रदेश संयोजकों एवं पदाधिकारियों की बैठक हुई. मीटिंग की अध्यक्षता आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने की.

नई दिशा देने का कार्य करेगा युवा आजसू

आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अधिवेशन संगठन को नई ऊर्जा, नया नेतृत्व और नई दिशा देने का कार्य करेगा. उन्होंने कहा कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता, वैचारिक स्पष्टता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास आजसू की प्राथमिकता है. इस अवसर पर युवा आजसू की ऑनलाइन सदस्यता एवं पंजीकरण अभियान का शुभारंभ भी किया गया.

प्रदेश अधिवेशन के बारे में जानकारी देते हुए सुदेश महतो (Etv Bharat)

आजसू सुप्रीमो ने बताया कि 7 अगस्त को प्रतिनिधि सम्मेलन में संगठनात्मक विस्तार, भावी रणनीति एवं विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी जबकि 8 अगस्त को झारखंड आंदोलन के अमर सेनानी शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी. साथ ही संगठन के आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों की घोषणा की जाएगी.