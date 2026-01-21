ETV Bharat / state

सीएम हेमंत के दावोस और लंदन दौरे पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो का तंज, कहा- राज्य में औद्योगिक माहौल नहीं, क्या हवा में खड़ी होगी इंडस्ट्री?

सीएम हेमंत सोरेन के दावोस और लंदन दौरे पर सुदेश महतो ने तंज कसा है. नगर निकाय चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

Sudesh Mahto
आजसू प्रमुख सुदेश महतो (Etv Bharat)
रांची: हेमंत सरकार द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दावोस और लंदन की यात्रा पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि बगैर रैयतों को विश्वास में लिए नये उद्योग लगाने की बात करना हवा में उद्योग लगाने जैसा होगा.

आजसू कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति है, वैसे माहौल में आखिर कौन उद्योगपति यहां निवेश करना चाहेगा. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी-बड़ी बातें की गई थी और दौरा भी हुआ था, उसका क्या हश्र हुआ वह जगजाहिर है. ऐसे में संसाधन होने के बावजूद जब तक समुचित माहौल नहीं बनेगा, तब तक कोई भी उद्योगपति यहां पैसा नहीं लगाना चाहेंगे.

सुदेश महतो का बयान (Etv Bharat)

दलीय आधार पर हो नगर निकाय चुनाव - सुदेश महतो

आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर करने की मांग की. उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से सक्रियता दिखा रहे हैं. उससे तो यही लगता है कि वह जनता को भ्रम में रखकर इस चुनाव को कराना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री निकाय चुनाव में खड़े होने वाले अपने दल के प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं तो दलीय आधार पर चुनाव कराने से उन्हें परहेज क्यों है. यह कहीं ना कहीं जनमत के साथ छल है.

उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यदि आपकी मंशा है कि कार्यकर्ता और कैडर हमारा खड़ा हो और इस चुनाव में भाग ले तो दलीय आधार पर चुनाव कराने में आपको क्या परेशानी है. इससे पहले भी चुनाव दलीय आधार पर हो चुके हैं.

युवा आजसू के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कवायद

इन दिनों पार्टी को युवा आजसू के जरिए मजबूत करने की कोशिश की जा रही है. आजसू इसके लिए कॉलेज छात्रों के बड़े समूह को अपनी पार्टी से जोड़कर राजनीति में सक्रिय करने में जुटी है. इस संदर्भ में आज बुधवार को पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में युवा आजसू की संयोजक मंडल की बैठक हुई. आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राज्य अधिवेशन आयोजित करने पर चर्चा हुई.

आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि युवा आजसू मूल आजसू की तरह एक ईकाई के रूप में काम करेगा. इसके पीछे मकसद यह है कि आजसू का गठन छात्र राजनीति से हुआ था, ऐसे में वैसे युवा जो कॉलेज और युनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजनीति में रुचि लेना चाहते हैं उन्हें यह अवसर दिया जायेगा.

संपादक की पसंद

