घाटशिला उपचुनाव: झामुमो पर भड़के आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, कहा- झारखंड को सतर्क करने वाला है यह चुनाव

जमशेदपुर: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. जैसे-जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है. इस बीच, एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने झामुमो पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह चुनाव राज्य को सचेत करेगा. इस बीच, झामुमो विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि उम्मीदवार सोमेश सोरेन रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं.

जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है. सत्तारूढ़ झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन का पूरा मंत्रिमंडल समर्थन कर रहा है, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य राज्यों के नेता भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन का समर्थन कर रहे हैं.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

एनडीए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो घाटशिला के सुदूर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों से मिले. सुदेश महतो ने कहा कि घाटशिला की जनता अब बदलाव चाहती है. एनडीए उम्मीदवार को एक मजबूत जनादेश मिलेगा, जो झारखंड में एक संदेश देगा. आज भी गांव में सड़कें नहीं हैं, जिससे आवागमन की समस्याएं पैदा होती हैं. झामुमो का कोई भी नेता बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है.

सुदेश महतो ने कहा कि कुर्सी कोई जागीर नहीं होती. वे दिवंगत रामदास को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन एनडीए जनता की भावनाओं को समझते हुए मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहता है. झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव एक चेतावनी भरा चुनाव है.