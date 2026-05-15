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टिहरी के बिलौंदी पुल बाजार में अचानक उफनाया नाला, दुकानों में घुसा मलबा, मची अफरा-तफरी

टिहरी के थत्यूड़ के बिलौंदी पुल बाजार में दुकानों में घुसा मलबा, उत्तरकाशी-नगुन-सुवाखोली-देहरादून मोटरमार्ग हुआ बाधित, मलबा और मटमैला पानी देख सहमे लोग

Drain Swells at Bilaundi Pul
बिलौंदी पुल बाजार में दुकानों में घुसा मलबा (फोटो सोर्स- Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 7:29 PM IST

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Updated : May 15, 2026 at 7:36 PM IST

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धनौल्टी: टिहरी जिले थत्यूड़ इलाके के थान भवान के पास बिलौंदी पुल बाजार पर अचानक बारिश होने से नाला उफना गया. जिससे भारी मात्रा में मलबा और बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मलबा घुसने कसे कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है. गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. वहीं, मलबा आने से उत्तरकाशी-सुवाखोली-देहरादून मार्ग बंद हो गया. जिससे वाहनों की कतार लग गई.

जोरदार बारिश के साथ आया मलबा: जानकारी के मुताबिक, आज यानी 15 मई को शाम करीब साढ़े 3 बजे के आसपास जोरदार बारिश हुई. जिससे बिलौंदी में नाला उफना गया. जिसके चलते बिलौंदी बाजार में छतों से पानी दुकानों के अंदर जा घुसा. साथ ही दुकानों के आगे मलबे का ढेर जमा हो गया. बारिश और मलबे से कुलवीर सिंह नकचवाल के भवन एवं दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है.

पानी और मलबे से दुकानदारों को नुकसान: प्रभावित दुकानदार कुलवीर सिंह नकचवाल ने बताया कि दुकान में मलबा घुसने से उनकी एजेंसी का ऑफिस व गोदाम में रखे करीब 200 से ज्यादा सीमेंट के कट्टों को भारी नुकसान पहुंचा है. साथ ही बिलौंदी पुल बाजार की अन्य दुकानों में भी मलबे के साथ पानी घुस गया. जिसके कारण काफी समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा.

Drain Swells at Bilaundi Pul
अचनाक उफनाया नाला (फोटो सोर्स- Local Resident)

स्थानीय राजस्व निरीक्षक के मुताबिक, घटना करीब शाम 3 बजे के आसपास की है. जहां नौघर गांव के नीचे अतिवृष्टि की सूचना मिली. इस घटना में बिलौंदी पुल बाजार में दो भवनों के अंदर मलबा घुस गया. साथ ही दुकानों के अंदर रखे सामान को नुकसान पहुंचा है.

Drain Swells at Bilaundi Pul
मलबा आने से सड़क बंद (फोटो सोर्स- Local Resident)

इसके अलावा मलबा आने से उत्तरकाशी-नगुन-सुवाखोली-देहरादून स्टेट हाइवे (SH 30) बाधित हो गया. थत्यूड़ थाना पुलिस और स्थानीय प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू कर दिया गया है. जेसीबी मशीन को बुलाकार मार्ग खोलने का काम जारी है. वहीं, मलबा आने से खिलाड़ी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया. उधर, घटना में किसी तरह की जनहानि या घायल न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है.

Drain Swells at Bilaundi Pul
दुकानों में घुसा मलबा (फोटो सोर्स- Local Resident)

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Last Updated : May 15, 2026 at 7:36 PM IST

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