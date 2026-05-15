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टिहरी के बिलौंदी पुल बाजार में अचानक उफनाया नाला, दुकानों में घुसा मलबा, मची अफरा-तफरी

बिलौंदी पुल बाजार में दुकानों में घुसा मलबा ( फोटो सोर्स- Local Resident )