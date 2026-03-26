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रायबरेली में अचानक पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़; DSO बोले- "अफवाहों पर न दें ध्यान"

रायबरेली : रायबरेली में गुरुवार को पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है. गैस की कमी की खबरों के बीच जिले की सलोन तहसील व नसीराबाद कस्बे में स्थित पेट्रोल पंपों पर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

पेट्रोल डलवाने आए विनोद कुमार ने बताया कि कई पंपों पर लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिल सका. इसके बाद क्षेत्र में अफवाह के चलते आस-पास के इलाकों से उनके साथ अन्य लोग जल्दबाजी में पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे, जिससे कई पंपों पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. पेट्रोल लेने पहुंचे एक उपभोक्ता ने बताया कि दो घंटे से लाइन में खड़े हैं. उन्होंने कहा कि कभी सर्वर तो कभी पेट्रोल न होने की बात कही जा रही है.







जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान ने बताया कि ऑयल कम्पनी के विक्रय अधिकारियों से प्राप्त सूचना विवरण के अनुसार, जनपद में पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. उन्होंने जनपद के प्रोपराइटर, प्रबन्धक समस्त डीजल, पेट्रोल रिटेल आउटलेट को निर्देशित किया है कि अपने-अपने पेट्रोल व डीजल पम्प पर आने वाले ग्राहकों को इससे आश्वस्त करें कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें.