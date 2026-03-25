पेट्रोल पंप पर अचानक बढ़ी वाहनों की भीड़, DSO बोले- जिले में नहीं है पेट्रोलियम पदार्थों की कमी, अफवाहों से बचें
डीएसओ ने आमजन से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आवश्यकतानुसार ही ईंधन भरवाएं.
Published : March 25, 2026 at 4:10 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में पेट्रोल पंपों पर अचानक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. डीजल और पेट्रोल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के चलते लोग घबराकर बड़ी संख्या में अपने वाहनों में ईंधन भरवाने पहुंच रहे हैं. प्रशासन का दावा है कि जिले में न तो पेट्रोलियम पदार्थों की और न ही रसोई गैस की कमी है. प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध और तनाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही खबरों के बीच जिले में भी डीजल-पेट्रोल की कमी की चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि प्रशासन ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बताया है. जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने कहा है कि जिले में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और सप्लाई पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है. उन्होंने आमजन से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आवश्यकतानुसार ही ईंधन भरवाएं.
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जिले में 130 पेट्रोल पंप संचालित हैं, यहां पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. इसके बावजूद लोग घबराहट में आवश्यकता से अधिक ईंधन भरवा रहे हैं, जिससे अनावश्यक भीड़ की स्थिति बन रही है. जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने कहा कि प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं की गई है और सभी को आवश्यकतानुसार ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रशासन ने एक बार फिर आमजन से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और अफवाहों से दूर रहें, ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे.