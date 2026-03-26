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हिमाचल में LPG सिलेंडर बुकिंग में अचानक उछाल, मार्च के पहले 15 दिनों में बुकिंग बढ़कर पहुंची 6.45 लाख

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं और गैस आधारित रसोई के युग में अब राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर पारंपरिक चूल्हों की वापसी हो रही है. ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से खासकर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी ने होटल उद्योग, ढाबा संचालकों और छोटे कारोबारियों को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है कि उन्हें मजबूरन लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है. हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि पिछले एक महीने में एलपीजी बुकिंग में अचानक उछाल भी देखा गया है.

एलपीजी बुकिंग में अचानक उछाल

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिविजनल एलपीजी सेल्स हेड मोहम्मद आमिद ने बताया, 'हिमाचल प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग में 30 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है. फरवरी के मुकाबले मार्च के पहले पखवाड़े में बुकिंग और डिलीवरी के बीच का अंतर तेजी से बढ़ा है. फरवरी के पहले 15 दिनों में जहां लगभग 4.82 लाख सिलेंडर बुक हुए थे और करीब 3.86 लाख की डिलीवरी हुई थी, वहीं मार्च के पहले 15 दिनों में बुकिंग बढ़कर 6.45 लाख तक पहुंच गई. हालांकि डिलीवरी केवल लगभग 3.16 लाख सिलेंडरों की ही हो पाई. इस तरह मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़कर 3.28 लाख से अधिक हो गया. यह अंतर बताता है कि बाजार में दबाव कितना ज्यादा है'.

कमर्शियल सिलेंडरों की कमी

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिविजनल एलपीजी सेल्स हेड मोहम्मद आमिद का कहना है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कोई वास्तविक कमी नहीं है. राज्य के सभी 12 जिलों में बद्दी, ऊना और जालंधर स्थित प्लांटों से नियमित आपूर्ति की जा रही है, लेकिन असली समस्या व्यावसायिक (कमर्शियल) सिलेंडरों की है. होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट इन्हीं सिलेंडरों पर निर्भर होते हैं. इनकी आपूर्ति पर फिलहाल ‘राशनिंग’ लागू है, यानी मांग के मुकाबले सीमित मात्रा में ही गैस उपलब्ध कराई जा रही है.

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