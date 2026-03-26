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हिमाचल में LPG सिलेंडर बुकिंग में अचानक उछाल, मार्च के पहले 15 दिनों में बुकिंग बढ़कर पहुंची 6.45 लाख

हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी आई है. वहीं, घरेलू सिलेंडर की बुकिंग में तेजी देखी जा रही है.

LPG सिलेंडर बुकिंग में अचानक उछाल
LPG सिलेंडर बुकिंग में अचानक उछाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 5:51 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं और गैस आधारित रसोई के युग में अब राज्य के कई हिस्सों में एक बार फिर पारंपरिक चूल्हों की वापसी हो रही है. ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से खासकर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी ने होटल उद्योग, ढाबा संचालकों और छोटे कारोबारियों को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है कि उन्हें मजबूरन लकड़ी के चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है. हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि पिछले एक महीने में एलपीजी बुकिंग में अचानक उछाल भी देखा गया है.

एलपीजी बुकिंग में अचानक उछाल

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिविजनल एलपीजी सेल्स हेड मोहम्मद आमिद ने बताया, 'हिमाचल प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग में 30 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है. फरवरी के मुकाबले मार्च के पहले पखवाड़े में बुकिंग और डिलीवरी के बीच का अंतर तेजी से बढ़ा है. फरवरी के पहले 15 दिनों में जहां लगभग 4.82 लाख सिलेंडर बुक हुए थे और करीब 3.86 लाख की डिलीवरी हुई थी, वहीं मार्च के पहले 15 दिनों में बुकिंग बढ़कर 6.45 लाख तक पहुंच गई. हालांकि डिलीवरी केवल लगभग 3.16 लाख सिलेंडरों की ही हो पाई. इस तरह मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़कर 3.28 लाख से अधिक हो गया. यह अंतर बताता है कि बाजार में दबाव कितना ज्यादा है'.

कमर्शियल सिलेंडरों की कमी

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डिविजनल एलपीजी सेल्स हेड मोहम्मद आमिद का कहना है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कोई वास्तविक कमी नहीं है. राज्य के सभी 12 जिलों में बद्दी, ऊना और जालंधर स्थित प्लांटों से नियमित आपूर्ति की जा रही है, लेकिन असली समस्या व्यावसायिक (कमर्शियल) सिलेंडरों की है. होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट इन्हीं सिलेंडरों पर निर्भर होते हैं. इनकी आपूर्ति पर फिलहाल ‘राशनिंग’ लागू है, यानी मांग के मुकाबले सीमित मात्रा में ही गैस उपलब्ध कराई जा रही है.

होटलों में लौटी परंपरा, लेकिन मजबूरी के साथ

शिमला स्थित कई प्रतिष्ठित होटलों में अब खाना लकड़ी के चूल्हों पर पकाया जा रहा है. विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल ‘हॉलिडे होम’ में भी पारंपरिक चूल्हों पर भोजन तैयार किया जा रहा है. यह स्थिति केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि एक गंभीर आपूर्ति संकट की ओर इशारा करती है. जमीन में गड्ढा खोदकर बनाया गया यह चूल्हा बड़े स्तर पर खाना पकाने के लिए उपयोगी माना जाता है. ग्रामीण इलाकों में शादी-ब्याह और सामूहिक आयोजनों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अब जब शहरी होटल भी इसी पद्धति को अपनाने लगे हैं, तो यह साफ संकेत है कि स्थिति सामान्य नहीं है.

मेन्यू में बदलाव: धीमी आंच वाले व्यंजन गायब.....

गैस की कमी का असर केवल खाना बनाने के तरीके पर ही नहीं, बल्कि मेन्यू पर भी साफ दिखाई दे रहा है. शिमला के एक प्रमुख होटल संचालक राजीव भारद्वाज के अनुसार, 'अब उन व्यंजनों को मेन्यू से हटा दिया गया है, जिन्हें पकने में ज्यादा समय लगता है. राजमा और काबुली चना जैसे लोकप्रिय व्यंजन, जो हिमाचली और उत्तर भारतीय भोजन का अहम हिस्सा माने जाते हैं, फिलहाल बंद कर दिए गए हैं. उनकी जगह जल्दी बनने वाली दालें और हल्के भोजन को प्राथमिकता दी जा रही है. पहले वीकेंड पर होटल पूरी तरह भरे रहते थे, लेकिन अब पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है. कारोबार लगभग ठप पड़ गया है, जिससे होटल उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है'.

हिमाचल में एलपीजी महंगा

नई दरों के अनुसार 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब करीब 1000 रुपये के पार पहुंच गई है.

शहरघरेलू LPG के दामकमर्शियल LPG के दाम
शिमला ₹1015₹2075
मंडी₹1013----
चंबा₹1005₹2035
किन्नौर₹986₹2050
कुल्लू₹980.35₹2009.10
ऊना₹974₹2005
धर्मशाला₹965₹2011
बिलासपुर₹948.50₹1999.50

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत के नाम पर 31 रुपये की सब्सिडी उनके बैंक खातों में वापस मिलेगी. अधिकांश शहरों में सिलेंडर की मूल कीमत के अलावा डिलीवरी शुल्क और लेबर चार्ज अलग से देय होगा. शिमला में यह शुल्क ₹57.75 निर्धारित है.

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