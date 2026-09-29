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जयपुर में झमाझम बारिश से सड़कें हुईं पानी-पानी, एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, जानें आपके इलाके में कितने मिमी गिरा पानी

जयपुर के बाजार में भरा बारिश का पानी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में सोमवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली. दिनभर सामान्य मौसम के बाद शाम होते-होते आसमान में घने बादल छा गए और शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश शुरू हो गई. अचानक हुई बारिश से कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया. तेज बारिश के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुआ और कई विमानों की लैंडिंग में सामान्य से अधिक समय लगा.