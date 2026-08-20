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हरियाणा के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी की अचानक मौत, डॉक्टरों ने बताया हार्ट अटैक, कुछ दिन पहले हुआ था ऑपरेशन

जींद : कबड्डी के मैदान में शानदार खेल से पहचान बनाने वाले जींद के 27 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी मोहित दलाल उर्फ चेतन अब कभी मैदान में नजर नहीं आएंगे. बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है. मोहित की मौत की खबर से नंदगढ़ गांव ही नहीं, बल्कि कबड्डी जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों के अनुसार, सुबह मोहित घर पर ही थे. अचानक उनकी तबीयत खराब हुई तो परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. महज 27 साल की उम्र में एक होनहार खिलाड़ी के यूं अचानक चले जाने से परिवार सदमे में है.

10 साल की उम्र में थामा था कबड्डी का हाथ : नंदगढ़ गांव निवासी मोहित ने करीब 10 साल की उम्र में कबड्डी खेलना शुरू किया था. गांव के पूर्व पहलवान प्रकाश के मार्गदर्शन में उन्होंने स्टेडियम में अभ्यास शुरू किया. देखते ही देखते कबड्डी उनका जुनून बन गई. पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी के साथ खेल उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया. मोहित की पहचान एक बेहतरीन रेडर के तौर पर बनी. स्थानीय स्तर से लेकर बड़े सर्कल कबड्डी टूर्नामेंटों तक उन्होंने अपनी रेडिंग का लोहा मनवाया और दर्जनों बार बेस्ट रेडर चुने गए. हरियाणा और पंजाब में खेलते हुए उन्होंने कई बड़े इनाम और ट्रॉफियां अपने नाम कीं. वे शीलू बल्हारा समेत कई नामी खिलाड़ियों के साथ भी मैच खेल चुके थे.

कबड्डी खिलाड़ी मोहित दलाल (ETV Bharat)

विदेशों में भी छोड़ी खेल की छाप : मोहित की प्रतिभा गांव और प्रदेश तक सीमित नहीं रही. उन्होंने दुबई, कनाडा और इंग्लैंड में भी कबड्डी खेली और कई ट्रॉफियां जीतीं. विदेशों में जाकर अपने खेल का प्रदर्शन करना उनके छोटे से करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल था. कुछ समय पहले मोहित को चोट लगी थी, जिसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ. ऑपरेशन के बाद वे रिकवरी कर रहे थे और दोबारा मैदान पर लौटने के लिए अभ्यास भी शुरू कर चुके थे. परिवार और उनके साथी खिलाड़ियों को उम्मीद थी कि जल्द ही मोहित फिर से कबड्डी के मैदान में अपनी तेज रेड लगाते नजर आएंगे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 19 अगस्त की सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया. मोहित अविवाहित थे. परिवार में उनसे पहले कोई पहलवान या कबड्डी खिलाड़ी नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर उन्होंने खेल की दुनिया में खुद की अलग पहचान बनाई. उनके अचानक निधन से परिवार ने एक बेटा खोया है, वहीं कबड्डी जगत ने एक ऐसा खिलाड़ी खो दिया, जिसकी मैदान पर वापसी का सभी को इंतजार था.