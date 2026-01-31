ETV Bharat / state

यूपी सर्राफा बाजार अचानक 'क्रैश': सोने-चांदी की गिरती कीमतों ने मार्केट में मचाई हलचल

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और ऊंचे भाव पर हुई मुनाफावसूली इस अचानक गिरावट की मुख्य वजह है.

यूपी सर्राफा बाजार अचानक हुआ धड़ाम. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 2:47 PM IST

4 Min Read
लखनऊ / कानपुर: उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजारों में पिछले कई हफ्तों से जारी 'तेजी' पर अचानक ब्रेक लग गया है. लगातार आसमान छू रहे सोने और चांदी के भाव में पिछले दो दिनों में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है. लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में कीमतों के नीचे आने से जहां खरीदारों के चेहरों पर चमक लौटी है. वहीं ऊंचे दामों पर स्टॉक रखने वाले विक्रेताओं की चिंता बढ़ गई है.

कीमतों में गिरावट का गणित

गौर करें तो जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह तक जो सोना ₹1,60,000 प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया था, उसमें पिछले 48 घंटों में ₹2,500 से ₹3,500 तक की कमी देखी गई है. वहीं चांदी, जो ₹4 लाख प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुकी थी, उसमें ₹15,000 से ₹20,000 तक की भारी गिरावट आई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और ऊंचे भाव पर हुई 'प्रॉफिट बुकिंग' (मुनाफावसूली) इस अचानक गिरावट की मुख्य वजह है.

खरीदारों के लिए 'गोल्डन' मौका

उत्तर प्रदेश में शादियों का सीजन अपने चरम पर है. पिछले कई दिनों से आसमान छूती कीमतों के कारण मध्यम वर्गीय परिवार सोने की खरीदारी को टाल रहे थे. इसके साथ ही बहुत कम मात्रा में जेवर-गहने बनवा रहे थे. अचानक आई इस गिरावट ने ग्राहकों को शोरूम तक खींच लिया है. लखनऊ के अमीनाबाद और कानपुर के नयागंज सर्राफा बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ गई है. लोग इस गिरावट को खरीदारी के लिए एक 'विंडो' के रूप में देख रहे हैं.

गहने खरीदना बेचना मुश्किल हुआ. (ETV Bharat)

विक्रेताओं और निवेशकों के लिए चुनौती

एक तरफ जहां खरीदार खुश हैं, वहीं छोटे और मझोले विक्रेताओं के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है. कई जौहरियों ने ऊंची कीमतों पर भारी स्टॉक जमा कर लिया था, जिन्हें अब कम मुनाफे या लागत मूल्य पर बेचना पड़ रहा है. निवेशकों के बीच भी असमंजस की स्थिति है, जो लोग डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ (ETF) में निवेश कर रहे थे, वे इस गिरावट को देखते हुए अब 'वेट एंड वॉच' (इंतजार करो और देखो) की मुद्रा में हैं.

बाजार का भविष्य: क्या और गिरेगा दाम?

यूपी के प्रमुख सर्राफा संघों का मानना है कि यह गिरावट अस्थाई हो सकती है. वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और आगामी घरेलू बजट (फरवरी 2026) के कारण कीमतों में दोबारा उछाल आने की संभावना बनी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक बाजार स्थिर नहीं होता, तब तक बड़े निवेश के बजाय जरूरत के हिसाब से खरीदारी करना ही समझदारी है.

यूपी के प्रमुख शहरों में आज के भाव (31 जनवरी 2026)

बीते दो दिनों की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में स्थिरता देखी गई. उत्तर प्रदेश के मुख्य शहरों में औसत भाव निम्नलिखित हैं:

  • लखनऊ: 24 कैरेट सोना ₹1,60,730 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट ₹1,47,350 पर ट्रेंड कर रहा है.
  • कानपुर: 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,60,730 प्रति 10 ग्राम है.
  • वाराणसी: 24 कैरेट सोना लगभग ₹1,66,756 प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है.
  • चांदी (पूरे यूपी में): चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. ये अब ₹3,50,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर है (कल यह ₹4,15,000 पर थी).

बजट 2026 का संभावित असर (1 फरवरी की घोषणाएं)

कल यानी रविवार 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026 से सर्राफा बाजार को काफी उम्मीदें हैं, जिसका असर कीमतों पर इस तरह पड़ सकता है.

कस्टम ड्यूटी (Import Duty) में कटौती: सर्राफा कारोबारी सोने पर आयात शुल्क कम करने की मांग कर रहे हैं. यदि सरकार शुल्क घटाती है, तो घरेलू बाजार में सोने के दाम ₹2,000 से ₹4,000 तक और गिर सकते हैं.

डिजिटल गोल्ड और SGB: बजट में डिजिटल गोल्ड और गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम को बढ़ावा देने की घोषणाएं संभव हैं, जिससे फिजिकल गोल्ड की मांग में उतार-चढ़ाव आ सकता है.

दीर्घकालिक अनुमान: विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के बाद अल्पकालिक गिरावट हो सकती है, लेकिन वैश्विक अस्थिरता के कारण दिवाली 2026 तक सोना वापस ₹1.80 लाख के स्तर को छू सकता है,

