यूपी सर्राफा बाजार अचानक 'क्रैश': सोने-चांदी की गिरती कीमतों ने मार्केट में मचाई हलचल

लखनऊ / कानपुर: उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजारों में पिछले कई हफ्तों से जारी 'तेजी' पर अचानक ब्रेक लग गया है. लगातार आसमान छू रहे सोने और चांदी के भाव में पिछले दो दिनों में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है. लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में कीमतों के नीचे आने से जहां खरीदारों के चेहरों पर चमक लौटी है. वहीं ऊंचे दामों पर स्टॉक रखने वाले विक्रेताओं की चिंता बढ़ गई है.

कीमतों में गिरावट का गणित

गौर करें तो जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह तक जो सोना ₹1,60,000 प्रति 10 ग्राम के पार निकल गया था, उसमें पिछले 48 घंटों में ₹2,500 से ₹3,500 तक की कमी देखी गई है. वहीं चांदी, जो ₹4 लाख प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर चुकी थी, उसमें ₹15,000 से ₹20,000 तक की भारी गिरावट आई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती और ऊंचे भाव पर हुई 'प्रॉफिट बुकिंग' (मुनाफावसूली) इस अचानक गिरावट की मुख्य वजह है.

खरीदारों के लिए 'गोल्डन' मौका

उत्तर प्रदेश में शादियों का सीजन अपने चरम पर है. पिछले कई दिनों से आसमान छूती कीमतों के कारण मध्यम वर्गीय परिवार सोने की खरीदारी को टाल रहे थे. इसके साथ ही बहुत कम मात्रा में जेवर-गहने बनवा रहे थे. अचानक आई इस गिरावट ने ग्राहकों को शोरूम तक खींच लिया है. लखनऊ के अमीनाबाद और कानपुर के नयागंज सर्राफा बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ गई है. लोग इस गिरावट को खरीदारी के लिए एक 'विंडो' के रूप में देख रहे हैं.

विक्रेताओं और निवेशकों के लिए चुनौती

एक तरफ जहां खरीदार खुश हैं, वहीं छोटे और मझोले विक्रेताओं के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है. कई जौहरियों ने ऊंची कीमतों पर भारी स्टॉक जमा कर लिया था, जिन्हें अब कम मुनाफे या लागत मूल्य पर बेचना पड़ रहा है. निवेशकों के बीच भी असमंजस की स्थिति है, जो लोग डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ (ETF) में निवेश कर रहे थे, वे इस गिरावट को देखते हुए अब 'वेट एंड वॉच' (इंतजार करो और देखो) की मुद्रा में हैं.