मुजफ्फरपुर के स्कूल में बड़ा हादसा, गैस पाइपलाइन में अचानक धमाका, कई बच्चे बेहोश
मुजफ्फरपुर के रोहुआ हाई स्कूल में बड़ा हादसा हुआ है. गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से कई बच्चे बेहोश हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर
मुजफ्फरपुर के रोहुआ हाई स्कूल में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
Published : July 17, 2026 at 12:49 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रोहुआ हाई स्कूल के पास गैस पाइपलाइन में अचानक ब्लास्ट होने से अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद स्कूल के दर्जनों बच्चे बेहोश हो गए. सभी बच्चों को तत्काल इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुशहरी लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है. मौके पर प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है. गैस रिसाव और ब्लास्ट के कारणों की जांच की जा रही है.
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