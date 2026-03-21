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24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप : बूंदी के सुदर्शन ने गोला फेंक में जीता स्वर्ण पदक

भुवनेश्वर में 19 से 21 मार्च तक हुई 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुदर्शन ने हासिल की स्वर्णिम कामयाबी.

Sudarshan Meena, Para-athlete
सुदर्शन मीणा, पैरा एथलीट (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 21, 2026 at 12:24 PM IST

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बूंदी: जिले के प्रतिभाशाली पैरा एथलीट सुदर्शन मीणा ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का परचम लहराते हुए स्वर्णिम सफलता हासिल की. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 19 से 21 मार्च तक हुई 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुदर्शन ने ‘गोला फेंक’ में स्वर्ण पदक जीता.

जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि सुदर्शन मीणा ने 12.30 मीटर गोला फेंककर टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल किया. इस प्रतियोगिता में 18 राज्यों से पैरा खिलाड़ी आए थे. सुदर्शन की इस सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति अटूट समर्पण है. सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने लक्ष्य हासिल किया. यह लगातार अभ्यास और सकारात्मक सोच के बल पर संभव हुआ है. वे जिले के अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए.

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जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन सिंह ने सुदर्शन की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए बताया कि वे वर्तमान में खेल संकुल में अल्पकालिक पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. सुदर्शन मीणा की ऐतिहासिक जीत से जिले में खुशी की लहर है. खेल प्रेमियों, स्थानीय नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी. खेल प्रेमी भूपेंद्र योगी ने बताया कि यदि सुदर्शन को बेहतर सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिले, तो वे भविष्य में देश के लिए और भी बड़े मंचों पर पदक जीत सकते हैं.

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PARA ATHLETE SUDARSHAN MEENA
SUDARSHAN MEENA WON GOLD MEDAL
CHAMPIONSHIP HELD IN BHUBANESWAR
SUDARSHAN THROWS OVER 12 METERS
24TH NATIONAL PARA ATHLETICS

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