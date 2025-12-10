ETV Bharat / state

शासन की नीतियों के खिलाफ रायपुर में SUCI प्रदर्शन, शासन को सौंपे 20 हजार लोगों के विरोध वाले हस्ताक्षर

बिजली बिल, जमीन अधिग्रहण और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा.

PROTEST AGAINST GOVERNMENT POLICIES
रायपुर में SUCI प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 8:33 PM IST

रायपुर: जन समस्याओं को लेकर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ़ इंडिया (कम्युनिस्ट) ने राजीव गांधी चौक में एकदिवसीय प्रदर्शन किया. SUCI के द्वारा पूरे राज्य में चलाए गए जनअभियान के तहत बीस हजार से अधिक हस्ताक्षर जुटाए गए, जिन्हें बाद में मुख्यमंत्री के नाम शासन के प्रतिनिधि को सौंपा गया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाज़ी की.


बिजली हाफ योजना, स्मार्ट मीटर और वेतन के मुद्दे पर प्रदर्शन

प्रदर्शन में शामिल ने बिजली हाफ योजना को 400 यूनिट तक लागू करने, स्मार्ट मीटर योजना बंद करने और सभी क्षेत्रों में 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग उठाई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के कारण जनता के बिजली बिल कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों, मितानिनों और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने और शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग की गई.

रायपुर में SUCI प्रदर्शन (ETV Bharat)


जंगल, जमीन संरक्षण और अधिग्रहण के खिलाफ आक्रोश

जनसभा में कार्यकर्ताओं ने पूंजीपतियों के हित में जंगल और जमीनों के जबरन अधिग्रहण का विरोध किया. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने औद्योगिक समूह के लिए हसदेव के जंगलों को उजाड़ने की कार्रवाई को बंद करने की मांग की. पार्टी की ओर से कहा गया कि आदिवासियों और किसानों की जमीनें जबरदस्ती ली जा रही हैं. इससे लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, सरकार की नीतियों से लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.


बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने और अपराध पर लगाम लगाने की कही बात

पार्टी कार्यकर्ताओं ने दस हजार सरकारी स्कूल बंद करने और हजारों शिक्षकों के पद समाप्त किए जाने को लेकर नाराज़गी जताई. प्रदर्शनकारियों ने राज्य में सरकारी परिवहन व्यवस्था लागू करने, महिलाओं पर बढ़ते अपराध रोकने और गरीब बस्तियों को ‘अवैध’ बताकर उजाड़े जाने पर रोक लगाने की मांग की. स्वास्थ्य व्यवस्था को भी अति गंभीर स्थिति में बताया.


केंद्रीय जांच एजेंसियों के दरुपयोग का लगाया आरोप

एस.यू. सी. ए.(कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव विश्वजीत हारोडे ने कहा, वर्तमान विष्णु देव साय सरकार केंद्र की भाजपा सरकार की एजेंसी बनकर काम कर रही है. राज्य के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है. बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, किसानों की स्थिति धान खरीदी में खराब है, यहां तक कि एक किसान ने आत्महत्या भी कर ली. न्यूनतम वेतन देश में सबसे कम होने से पलायन बढ़ रहा है और अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं.


आंदोलन की चेतावनी

विश्वजीत हारोडे ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि सरकार ने जनहित की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो पार्टी पूरे राज्य में लगातार आंदोलनों का सिलसिला जारी रखेगी. बिजली बिल वृद्धि, बेरोजगारी, जंगल-जमीन अधिग्रहण और बढ़ते अपराधों के कारण आम जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है, और सरकार इन गंभीर समस्याओं से निपटने में नाकाम साबित हो रही है.

