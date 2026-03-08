ETV Bharat / state

International Women Day : संघर्ष से सफलता तक, पूर्णिया की इन महिलाओं ने बनाया अलग मुकाम

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति में पहचान बनाने वाली महिलाओं की प्रेरक कहानी

International Women Day
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 8, 2026 at 9:09 PM IST

पूर्णिया : 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इस खास दिन पर ईटीवी भारत की टीम ने पूर्णिया की कुछ ऐसी महिलाओं से बातचीत की, जिन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है. ये महिलाएं समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति जैसे क्षेत्रों में न सिर्फ सक्रिय हैं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी बन चुकी हैं.

समाज सेवा में मिसाल बनीं हिना परवीन : हिना परवीन मुस्लिम परिवार से आती हैं, लेकिन उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा है. पूर्णिया में वे लावारिस शवों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराती हैं.

लावारिश लाशों का करतीं हैं अंतिम संस्कार : शुरुआती दौर में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई बार अलग-अलग धर्मों के लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर समाज में आशंकाएं भी सामने आईं. बावजूद इसके हिना परवीन ने हार नहीं मानी. आज वे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई किसी भी धर्म के लावारिस शव को परिवार के सदस्य की तरह सम्मान देकर अंतिम संस्कार कराती हैं.

टूटते परिवारों को जोड़ रही हैं स्वाति बसंती : स्वाति बसंती पूर्णिया पुलिस परिवार परामर्श केंद्र से जुड़ी हैं. वे अब तक हजारों टूटते हुए परिवारों को जोड़ने का काम कर चुकी हैं. जब कोई महिला घरेलू विवाद या पति-ससुराल से परेशान होकर परामर्श केंद्र पहुंचती है, तो वहां स्वाति बसंती दोनों पक्षों को समझाकर सुलह कराने की कोशिश करती हैं. उनकी कोशिश रहती है कि परिवार टूटने के बजाय आपसी समझ से समस्याओं का समाधान हो.

"अब तक मैने कई टूटते परिवारों को उजडने से बचाया है. गरीब तबके के लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिल पाता. इसलिए मैने घरेलू विवाद से जुड़े मामले पर पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में आने पर सुलझाती हूं. मेरी कोशिश रहती है कि परिवार टूटने के बजाय आपसी समझ से समस्यायों का समाधान कर एकजुट रहे"- स्वाति बसंती, सदस्य, पुलिस परिवार परामर्श केंद्र

सेवा भाव से मरीजों का इलाज कर रहीं डॉ. सुष्मिता : मेडिकल क्षेत्र में डॉ. सुष्मिता ने अपनी अलग पहचान बनाई है. कड़ी मेहनत के बाद आज वे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित हैं. समय पर अस्पताल पहुंचकर वे खास तौर पर महिला मरीजों का इलाज करती हैं. मरीजों को उनके व्यवहार में डॉक्टर कम और परिवार का सदस्य ज्यादा महसूस होता है, जो उन्हें बीमारी के समय सहारा देता है.

शिक्षा से बच्चों का भविष्य संवार रहीं सुप्रिया मिश्रा : सुप्रिया मिश्रा पेशे से शिक्षिका हैं और शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक भी उनकी काफी सराहना करते हैं. उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि बच्चे पढ़ाई में रुचि लेते हैं और अच्छे अंकों के साथ सफलता हासिल करते हैं.

महिलाओं के अधिकार के लिए राजनीति में आईं सुनिशा : सुनिशा राजनीति से जुड़ी हुई हैं. उनका कहना है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया. राजनीति में आने के बाद वे पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठा रही हैं. उनका उद्देश्य है कि समाज में कोई भी महिला अन्याय का शिकार न हो.

