जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर हाई स्पीड ट्रेन का सफल परीक्षण, अहमदाबाद के लिए एक और ट्रेन

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि सुरक्षित और तेज रेल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंडल में लगातार ट्रैक अनुरक्षण, ट्रैक मशीन कार्य और तकनीकी उन्नयन किए जा रहे हैं. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर उच्च गति का परीक्षण सफलतापूर्वक हुआ है.

जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने ट्रैक सुधार और तकनीकी उन्नयन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. मंडल के जोधपुर-जैसलमेर रेलखंड पर 121 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया. इससे पहले इस रेलखंड पर अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित थी. इधर, जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस (20485/20486) का विस्तार जैसलमेर तक कर दिया गया है. लंबे समय से चली आ रही इस मांग को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 24 फरवरी को रेल मंत्री को पत्र लिखकर उठाया था, जिस पर रेल मंत्रालय ने त्वरित स्वीकृति दे दी.

उन्होंने बताया कि परीक्षण के दौरान 0.2 जी से अधिक का कोई पीक दर्ज नहीं हुआ, जो ट्रैक की उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित रेल संचालन का संकेत है. यह उपलब्धि इंजीनियरिंग विभाग की सतत निगरानी, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क का परिणाम है. इस सफल परीक्षण में सहायक मंडल इंजीनियर (जैसलमेर) की टीम, इंजीनियरिंग मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ट्रैक मशीन स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही. सभी के समन्वित प्रयासों से यह कार्य सफल हो सका. डीआरएम ने कहा कि इस प्रकार के सुधार कार्यों से भविष्य में रेल संचालन और अधिक तेज, सुरक्षित तथा सुगम बनाने में मदद मिलेगी.

क्या है ओएमएस प्रणाली? : ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) भारतीय रेलवे की एक आधुनिक तकनीक है, जिसका उपयोग रेल पटरियों की गुणवत्ता की जांच के लिए किया जाता है. यह प्रणाली चलती ट्रेन में उत्पन्न कंपन और झटकों को मापकर ट्रैक की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करती है. इससे ट्रैक के कमजोर हिस्सों की समय रहते पहचान कर उनका सुधार किया जा सकता है, जिससे सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित होता है.

रेलमंत्री से वार्ता करते केंद्रीय मंत्री शेखावत (ETV Bharat Jaisalmer)

गुजरात के लिए तीसरी सीधी ट्रेन: जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन अब जैसलमेर तक चलेगी. अब जैसलमेर से गुजरात के लिए यह तीसरी सीधी ट्रेन होगी. केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि उनके पत्र लिखने के बाद यह कार्रवाई हुई. इससे सबसे अधिक लाभ अहमदाबाद में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को मिलेगा, जिन्हें अब बीच में ट्रेन बदलने की परेशानी नहीं होगी.

व्यापारियों के लिए भी आवागमन आसान होगा और समय की बचत होगी. पर्यटन की दृष्टि से भी यह फैसला महत्वपूर्ण है. गुजरात से बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. शेखावत ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.