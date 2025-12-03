आइस स्केटिंग प्रेमियों का इंतजार खत्म, शिमला में 4 दिसंबर से सेशन का आगाज, ट्रायल रहा सफल
शिमला में इस बार एक सप्ताह पहले ही आइस स्केटिंग का आगाज होने जा रहा है.
Published : December 3, 2025 at 4:36 PM IST
शिमला: स्केटिंग प्रेमियों का इंतजार खत्म हो गया. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक में आइस स्केटिंग पर फिसलने का रोमांच सफल ट्रायल हुआ. रिंक में बर्फ की सतह जम गई है. ट्रायल सफल होने के साथ ही 4 दिसंबर को आइस स्केटिंग के सेशन का आगाज हो जाएगा. इस बार मौसम को अनुकूल परिस्थितियों के चलते एक सप्ताह पहले ही स्केटिंग का आगाज हो रहा है. इसी सफल ट्रायल के साथ इस बार अधिक सेशन होने की उम्मीद भी जताई जा रही है.
बता दें कि बीते साल मौसम की बेरुखी के कारण मात्र 35 सेशन ही आयोजित किये जा सके. बुधवार (आज) सुबह 8:30 बजे क्लब के सदस्यों ने बर्फ जमने का जायजा लिया. क्लब के सदस्यों के साथ ही बाहरी राज्यों से आये पर्यटक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी इस रोमांच का आनंद लिया. इसके बाद नियमित तौर पर स्केटिंग के सत्र शुरू कर दिए जाएंगे. रिंक में बीते सोमवार से ही बर्फ जमाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. बीते एक सप्ताह से नियमित रूप से बर्फ जमाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप आज ट्रायल सफल रहा.
शिमला आइस स्केटिंग क्लब के प्रधान मनप्रीत सिंह और महासचिव रजत मल्होत्रा ने कहा, 'बुधवार सुबह को आइस स्केटिंग का ट्रायल सफल रहा. मैदान में बर्फ की क्वालिटी काफी बेहतर है. गुरुवार सुबह से स्केटिंग के सेशन आरंभ हो जाएंगे. अभी सुबह के सेशन ही आरंभ किया जा रहे हैं, जैसे ही मौसम की परिस्थितियों अनुकूल होंगी तो एक सप्ताह बाद शाम के सेशन भी आरंभ कर दिए जाएंगे'.
उन्होंने कहा कि अभी मैदान के कुछ हिस्से में ही बर्फ जमी है. मौसम अगर बेहतर रहता है तो आने वाले एक सप्ताह में पूरे मैदान में बर्फ जम जाएगी. प्रत्येक वर्ष अमूमन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आइस स्केटिंग का आगाज होता है, लेकिन इस वर्ष एक सप्ताह पहले ही मौसम की स्थितियां के अनुकूल होते ही स्केटिंग का आगाज आज से हो रहा है.
उन्होंने कहा कि बीते वर्षो की बात की जाए तो 2010-11 में सबसे अधिक सेशन 88 लगे थे. 2023-24 में 73 सेशन लगे. वहीं, बीते वर्ष मौसम की बेरुखी के कारण लगभग 35 सेशन ही लग सके. इस बार मौसम अगर साथ देता है तो दिसंबर अंत में कार्निवल और जिमखाना भी आयोजित किया जाएगा. फीस में कोई बढ़ोतरी इस वर्ष नहीं की गई है.
वहीं, हैदराबाद से घूमने आए पर्यटक अंशु व कृष ने कहा, 'वह कल रात ही शिमला पहुंचे है. उन्हें शिमला बहुत अच्छा लगा. आज सुबह वह घूमते हुए आइस स्केटिंग रिंक पहुंच गए. जहां पर उन्होंने पहली मर्तबा आइस स्केटिंग करने का आनंद लिया. यह उनका प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग करने का पहला अनुभव है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. ठंड काफी अधिक होने के बावजूद भी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. कल भी वह सेशन में भाग लेने के लिए आएंगे'.
1920 में बना था ये आइस स्केटिंग रिंक
बता दें कि 1920 में शिमला के लक्कड़ बाजार में आइस स्केटिंग रिंक को स्थापित किया गया था. ये एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक हैं, जहां आज भी प्राकृतिक तौर पर बर्फ जमती है. यहां पर बड़ी-बड़ी हस्तियां स्केटिंग के लिए आ चुकी हैं. हर साल यह रिंक पर्यटकों और स्केटिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है. इस साल भी बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के भाग लेने की उम्मीद है.
