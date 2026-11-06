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हार्मोनल प्रॉब्लम से बढ़ रही बीपी को सर्जरी से किया नॉर्मल... गोली भी बंद, जानिए मामला

मरीज एवं सर्जरी करने वाली टीम ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भारत में करीब 21 करोड़ लोग साइलेंट किलर के रूप में जाने जाने वाली ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन कोटा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने ऐसे कुछ मरीजों का सफल उपचार किया, जिससे उनका बीपी नॉर्मल हो गया. इन मरीजों के ऑपरेशन भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने किए. चिकित्सक के अनुसार, इनके हार्मोनल प्रॉब्लम से बीपी हाई हो गया था. ये लंबे समय से दवा ले रहे थे, लेकिन इलाज के बाद दवा बंद हो गई.