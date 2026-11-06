हार्मोनल प्रॉब्लम से बढ़ रही बीपी को सर्जरी से किया नॉर्मल... गोली भी बंद, जानिए मामला
कोटा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने ऐसे मरीजों का सफल उपचार किया, जिन्हें लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर था. अब दवा बंद कर दी.
Published : November 6, 2026 at 8:54 PM IST
कोटा: भारत में करीब 21 करोड़ लोग साइलेंट किलर के रूप में जाने जाने वाली ब्लड प्रेशर की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन कोटा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने ऐसे कुछ मरीजों का सफल उपचार किया, जिससे उनका बीपी नॉर्मल हो गया. इन मरीजों के ऑपरेशन भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने किए. चिकित्सक के अनुसार, इनके हार्मोनल प्रॉब्लम से बीपी हाई हो गया था. ये लंबे समय से दवा ले रहे थे, लेकिन इलाज के बाद दवा बंद हो गई.
कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और यूरोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर डॉ. नीलेश जैन के अनुसार सालों से अनियंत्रित हाई बीपी से जूझ रहे तीन मरीजों को राहत मिली. इसमें दो मरीजों के ऑपरेशन के बाद मेडिसिन पूरी तरह बंद हो गई, जबकि एक मरीज को 6 की जगह केवल एक गोली लेनी पड़ रही है. एक बार बीपी की गोली मरीज के शुरू हो जाती है तो जीवन भर खानी पड़ती है. हालांकि इन तीनों मरीजों में हार्मोन की गड़बड़ी निकली है. इससे इनके हाई बीपी थी.
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अत्यधिक एल्डोस्टेरोन हार्मोन बन रहा था: डॉ. जैन ने बताया कि एंडोक्राइनोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने गंभीर व अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर के तीनों मरीजों का इलाज किया. तीनों मरीज सालों से उपचार ले रहे थे, लेकिन कई दवा के बावजूद रक्तचाप नियंत्रित नहीं हो रहा था. एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में हार्मोनल टेस्ट से बीमारी की असली वजह एड्रिनल ग्रंथि से अत्यधिक एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनना पाया. इसके बाद यूरोलॉजी के डॉक्टर्स ने दूरबीन तकनीक से ऑपरेशन किए. इनके बीपी हाई से किडनी भी प्रभावित हो रही थी. ऑपरेशन टीम में यूरोलॉजी विभाग के डॉ. शैलेन्द्र गोयल, रेजिडेंट डॉ. हितेश व डॉ. प्रवीण थे, जबकि नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. विकास खंडेलिया, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. पंकज मीणा, जूनियर रेजिडेंट डॉ. चारु सिंघल व डॉ. प्रधान गुर्जर भी शामिल थे.
हाई बीपी के पीछे हो सकती हार्मोनल डिजीज: एंडोक्राइनोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. नितेश बौद्ध ने बताया कि तीनों मरीजों में रक्त में पोटैशियम की कमी थी. इनकी हार्मोनल टेस्ट में प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म (हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म) नामक बीमारी की पहचान हुई. इस बीमारी में किडनी के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन हार्मोन अत्यधिक बनने लगता है. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. समय पर पहचान नहीं होने पर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और किडनी खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. हाई बीपी के 5 से 10 फीसदी मरीजों में यह बीमारी मिलती है, जबकि कई दवाइयों के बावजूद अनकंट्रोल्ड बीपी वाले मरीजों में इसकी आशंका ज्यादा होती है. कई बार ऐसे मरीजों में इस बीमारी में पोटैशियम सामान्य भी हो सकता है.
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कम उम्र में बीपी तो हार्मोनल डिजीज के संकेत: डॉ. नितेश बौद्ध के अनुसार, कुछ मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर का कारण हार्मोन की गड़बड़ी होती है. इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं. सही कारण की पहचान होने पर कुछ मरीजों में ऑपरेशन से हाई बीपी पूरी तरह ठीक हो सकता है. जीवनभर की दवा से मुक्ति मिल सकती है. ऐसे में कम उम्र में हाई ब्लड प्रेशर, कई दवा के बावजूद रक्तचाप नियंत्रित नहीं होना या रक्त में पोटेशियम की कमी हार्मोनल बीमारी के संकेत हो सकते हैं. ऐसे मरीज डॉक्टर्स से सलाह लें. हाई बीपी केवल बीमारी नहीं, बल्कि कभी-कभी शरीर में छिपी अन्य बीमारी का संकेत हो सकता है. केवल बीपी कम करना ही नहीं, उसके बढ़ने की असली वजह खोजना भी जरूरी है.
केस 01- सात साल हाई बीपी, ऑपरेशन के बाद राहत: देवकीनंदन (38) सात साल से अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे. अनेक दवा के बावजूद बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था. जांच में बाईं एड्रिनल ग्रंथि में गांठ मिलने पर दूरबीन से ग्रंथि निकालने का ऑपरेशन किया. यूरोलॉजी विभाग में भर्ती मरीज का ब्लड प्रेशर बिना दवा के पूरी तरह सामान्य है.
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केस 02- 12 सालों से अनकंट्रोल बीपी अब दुरस्त: शबीना (47) 12 साल से गंभीर अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से पीड़ित थीं. वे मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड के नर्सिंग इंचार्ज की पत्नी हैं. कई जगह इलाज लिया. पांच तरह की दवाई भी ली. किडनी पर असर हो रहा था. ऑपरेशन के बाद अब बीपी बिना दवा सामान्य है.
केस 03-अब 6 की जगह एक गोली: विशाल पाटनी (34) पांच साल से हाई बीपी से परेशान थे. छह दवा के बावजूद बीपी अनियंत्रित था. दो साल से क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) हो गई. बाईं एड्रिनल ग्रंथि में गांठ का ऑपरेशन होने के बाद अब उनका बीपी कंट्रोल है. केवल एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम की एक गोली लेनी पड़ रही है.
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