दृष्टि जाने से पहले बचाई रोशनी, एसएमएस में दुर्लभ बीमारी का सफल इलाज
एसएमएस अस्पताल जयपुर के डॉक्टरों ने आंख की दुर्लभ बीमारी का ऑपरेशन कर छात्र की जाती रोशनी वापस लौटा दी.
Published : April 27, 2026 at 8:06 PM IST
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल के ईएनटी विभाग के चिकित्सकों ने एक दुर्लभ बीमारी 'स्फेनॉइड म्यूकोसील' से जूझ रहे 19 वर्षीय बी.टेक छात्र की लगभग जा चुकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी. छात्र की दृष्टि सामान्य 6/6 से घटकर मात्र 1/60 तक पहुंच गई थी और वह रंग भी नहीं पहचान पा रहा था. पहले नेत्र रोग विशेषज्ञ व न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श के बाद भी सही कारण नहीं मिल सका था. सीटी व एमआरआई में पता चला कि स्फेनॉइड साइनस में बने म्यूकोसील नामक सिस्ट ने ऑप्टिक नर्व पर दबाव डालकर दृष्टि लगभग समाप्त कर दी थी. डॉ. रेखा हर्षवर्धन के मार्गदर्शन में डॉ. विकास रोहिला व उनकी टीम ने जटिल सर्जरी की. ऑपरेशन सफल रहा और मरीज की दृष्टि बढ़कर 6/18 हो गई. अब वह साफ देख सकता है और रंग भी पहचानने लगा है.
डॉ. रेखा हर्षवर्धन ने बताया कि मरीज की आंखों की रोशनी सामान्य 6/6 से घटकर मात्र 1/60 तक पहुंच गई थी. साथ ही उसे रंग पहचानने में भी कठिनाई हो रही थी.पिछले कुछ महीनों से परेशानी झेल रहे इस छात्र ने पहले नेत्र रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लिया, लेकिन सही कारण का पता नहीं चल पाया. अंततः उसे ईएनटी विभाग में रेफर किया गया. CT और MRI में स्फेनॉइड म्यूकोसील जैसी दुर्लभ बीमारी का पता चला, जो ऑप्टिक नर्व पर दबाव डालकर दृष्टि नुकसान का कारण बन रही थी. स्थिति गंभीर थी और तत्काल सर्जरी आवश्यक थी.
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रंग नहीं पहचान पा रहा था: डॉ. विकास रोहिला ने बताया कि छात्र की आंखों का विजन 90 फीसदी तक चला गया था. एक स्वस्थ्य व्यक्ति के आंखों का विजन 6/6 होता है, जबकि मरीज की आंखों की रोशनी घटकर मात्र 1/60 तक पहुंच गई थी. इस कारण वह रंग भी पहचान नहीं पा रहा था. वहीं एक फीट दूरी पर क्या रखा है, उसे ये भी साफ से नहीं दिख रहा था. दृष्टि में सुधार यह जटिल ऑपरेशन यूनिट हेड और सीनियर प्रोफेसर डॉ. रेखा हर्षवर्धन के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक किया गया. ईएनटी विभाग की टीम, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विकास रोहिला, सीनियर रेजिडेंट डॉ. शेली, डॉ. सतेंदर और डॉ. नीलांशी शामिल थे, ने मिलकर पूर्ण किया. चिकित्सकों कहना है कि सर्जरी के बाद मरीज की दृष्टि में आश्चर्यजनक सुधार हुआ और दृष्टि 1/60 से बढ़कर 6/18 तक पहुंच गई.