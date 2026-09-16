36 दिन वेंटिलेटर पर रही... तीन बार कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट आया, लेकिन बचा ली 5 साल की बच्ची की जान
ऑटोइम्यून एन्सेफलाइटिस से पीड़ित थी बच्ची. जेके लोन के चिकित्सकों को बड़ी कामयाबी.सरकारी चिकित्सा इतिहास में क्रिटिकल केयर का यह सबसे बड़ा माइलस्टोन है.
Published : September 16, 2026 at 9:33 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के सरकारी जेके लोन अस्पताल में डॉक्टरों ने गंभीर हालत में भर्ती 5 साल की बच्ची का सफल इलाज कर उसे नई जिंदगी दी. बच्ची दुर्लभ ऑटोइम्यून एन्सेफलाइटिस से पीड़ित थी. करीब 36 दिन वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहीं. इस दौरान उसकी हालत कई बार बेहद गंभीर हुई और तीन बार कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ. हर बार डॉक्टरों की टीम ने तत्काल सीपीआर और एडवांस लाइफ सपोर्ट देकर धड़कन लौटाई.
जेके लोन अस्पताल की पीडियाट्रिक आईसीयू और क्रिटिकल केयर टीम के अनुसार, बच्ची को अस्पताल लाए जाने के समय उसकी स्थिति बेहद गंभीर थी. अस्पताल के क्रिटिकल केयर हेड डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि बीमारी के कारण उसके मस्तिष्क पर गंभीर असर पड़ा था. उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी. हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया.
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तीन बार कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट: जेके लोन सरकारी अस्पताल के क्रिटिकल केयर हेड डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि इलाज के दौरान बच्ची को तीन बार कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट आया. डॉक्टरों ने तत्काल सीपीआर के साथ एडवांस लाइफ सपोर्ट दिया. हर बार बच्ची को स्थिर करने में सफलता मिली. इसके बाद चिकित्सकों ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए वेंटिलेटर सपोर्ट को धीरे-धीरे कम किया.
गंभीर हालत में अस्पताल लाए थे: डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने के बावजूद बच्ची की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ. आखिर वह बिना वेंटिलेटर के सांस लेने में सक्षम हुई और सेहत में पर्याप्त सुधार के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. डॉ. शर्मा के मुताबिक बच्ची को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों और क्रिटिकल केयर टीम की लगातार निगरानी, समय पर सीपीआर और एडवांस लाइफ सपोर्ट से बच्ची को बचाया जा सका.
पुणे में 40 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया था बच्चा: डॉ. शर्मा के अनुसार, सरकारी चिकित्सा क्षेत्र के इतिहास में क्रिटिकल केयर का यह सबसे बड़ा माइलस्टोन है. इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे के एक निजी हॉस्पिटल में एक बच्चे को करीब 40 दिन वेंटिलेटर पर रखकर बचाया गया था.
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