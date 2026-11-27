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जयपुर के जेके लोन में पहचानी बच्चे की दुर्लभ बीमारी...इलाज सफल, दुनियाभर में इसके महज 40 मरीज

जेके लोन अस्पताल का डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विभाग ( ETV Bharat gfx )

जयपुर: जयपुर के जेके लोन अस्पताल में बेहद दुर्लभ बीमारी से जुड़ा मामला सामने आया. इस बीमारी का नाम है-घोसल हेमेटोडायफिसियल सिंड्रोम. अस्पताल के चिकित्सकों का दावा है, विश्व की मेडिकल हिस्ट्री में अभी तक इस बीमारी के सिर्फ 40 मामले सामने आए हैं. खास बात है कि अस्पताल में इलाज के बाद बच्चा लगातार स्वस्थ हो रहा है.