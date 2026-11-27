जयपुर के जेके लोन में पहचानी बच्चे की दुर्लभ बीमारी...इलाज सफल, दुनियाभर में इसके महज 40 मरीज
घोसल हेमेटोडायफिसियल सिंड्रोम में हड्डियों के साथ बोन मैरो भी होता है प्रभावित. आदित्य आत्रे की रिपोर्ट.
Published : November 27, 2026 at 12:20 PM IST
जयपुर: जयपुर के जेके लोन अस्पताल में बेहद दुर्लभ बीमारी से जुड़ा मामला सामने आया. इस बीमारी का नाम है-घोसल हेमेटोडायफिसियल सिंड्रोम. अस्पताल के चिकित्सकों का दावा है, विश्व की मेडिकल हिस्ट्री में अभी तक इस बीमारी के सिर्फ 40 मामले सामने आए हैं. खास बात है कि अस्पताल में इलाज के बाद बच्चा लगातार स्वस्थ हो रहा है.
जेके लोन अस्पताल स्थित डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स के इंचार्ज डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि हमारे पास एक रेयर डिजीज से जूझ रहे बच्चे का मामला आया. इस बीमारी का नाम घोसल हेमेटोडायफिसियल सिंड्रोम है, जो आनुवांशिक विकार है. इस बीमारी में बच्चे के शरीर पर रक्त के चकते बनने लगते हैं. बच्चे के परिजनों ने कई जगह इलाज कराया, लेकिन राहत नहीं मिली. बच्चे को जब डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विभाग लाए तो जांच में बच्चे के TBXAS1 जीन में बीमारी पैदा करने वाला बदलाव पाया गया. इस आनुवंशिक विकार का सीधा संबंध हड्डियों की असामान्य बनावट और शरीर में रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया से है. डॉक्टर प्रियांशु माथुर के मुताबिक बच्चे को डेढ़ साल की उम्र में शरीर पर रक्त के चकते बनने लगे थे. हमारे पास 3 साल 8 महीने की उम्र में बच्चा आया था. करीब 4 महीने इलाज चला है और नवंबर के शुरुआत में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया. अब बच्चा स्वस्थ है.
पढ़ें: Explainer: दुर्लभ बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस से जंग जीत रहा मासूम, जेके लोन ने दी नई उम्मीद
हड्डियों और खून पर पड़ता असर: डॉ. प्रियांशु माथुर ने बताया कि घोसल हेमेटोडायफिसियल सिंड्रोम दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है. इसमें मुख्य रूप से हड्डियों के घनत्व और बोन मैरो की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है. इस कारण बच्चे में एनीमिया यानी खून की कमी और रक्त कोशिकाओं के निर्माण से जुड़ी समस्याएं सामने आती है. बीमारी में हड्डियों के मध्य हिस्से में असामान्य बदलाव भी देखने को मिलता है. डॉ. माथुर ने बताया कि जब बच्चे की जांच रिपोर्ट सामने आई तो बच्चे का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर और प्लेटलेट्स 84 हजार दर्ज किए गए. बच्चे की स्थिति, खून की जांच और बोन मैरो की रिपोर्ट के आधार पर बच्चे के इलाज की प्रक्रिया शुरू की गई.
पढ़ें: कोटा में अनूठी सर्जरी: किशोरी के पेट से निकाले पानी भरे 500 'गुब्बारे'...इस दुर्लभ बीमारी की वजह जानकर चौंक जाएंगे
समय पर पहचान और जेनेटिक जांच का महत्व: चिकित्सकों का मानना है कि बच्चों में लंबे समय तक बनी रहने वाली खून की कमी, प्लेटलेट्स की कमी और हड्डियों से जुड़ी असामान्यताओं के पीछे दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी भी कारण हो सकती है. आधुनिक जेनेटिक जांच से ऐसी बीमारियों की पहचान और उपचार की दिशा तय करने में मदद मिलती है. डॉ. माथुर ने बताया कि घोसल हेमेटोडायफिसियल सिंड्रोम के दुनिया में अभी तक सिर्फ 40 मामले सामने आए हैं.
TBXAS1 जीन में गड़बड़ी से होती घोसल: दुनियाभर में कुछ ऐसी दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियां हैं, जिनके मरीजों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है. इन्हीं में घोसल हेमेटोडायफिसियल सिंड्रोम शामिल है. वर्ष 1988 में पहली बार इस बीमारी की पहचान की गई थी. डॉ. माथुर का कहना है कि यह बीमारी TBXAS1 जीन में गड़बड़ी के कारण होती है. यह जीन शरीर में थ्रोम्बोक्सेन ए सिंथेज-1 नामक एंजाइम बनाने का निर्देश देता है. इस एंजाइम की भूमिका प्लेटलेट्स के सामान्य कामकाज और खून का थक्का जमाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है. जीन में गड़बड़ी से शरीर में थ्रोम्बोक्सेन-ए2 का उत्पादन प्रभावित होता है. इससे रक्त के थक्के बनने और हड्डियों के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है.
पढ़ें: दृष्टि जाने से पहले बचाई रोशनी, एसएमएस में दुर्लभ बीमारी का सफल इलाज
खून बनने की प्रक्रिया बाधित: डॉ. माथुर का कहना है कि इसके अलावा हड्डियों के मध्य हिस्से में असामान्य मोटाई और घनत्व बढ़ने लगता है.इसके साथ बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा प्रभावित होती है. इससे शरीर में खून बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है.मरीजों में एनीमिया, प्लेटलेट्स की कमी और गंभीर स्थिति में पैनसाइटोपेनिया की समस्या हो सकती है. इसके कारण कमजोरी, थकान और रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है.
इलाज संभव है लेकिन: डॉ. माथुर ने बताया कि इस बीमारी का वैसे तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन अस्पताल में मिलने वाली एक दवा बच्चे को दी तो सेहत में लगातार सुधार आने लगा. बच्चे में बीमारी के लक्षण कम होने लगे. खास बात है कि यह दवा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में शामिल है. डॉ. माथुर का कहना है कि बच्चा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है. उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है.
पढ़ें:जैसलमेर में अति दुर्लभ बीमारी 'स्टोन मैन सिंड्रोम' का मरीज मिला, पूरे विश्व में 700 से 800 मामले
पढ़ें: दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी टाइप-2 से जूझ रहा मरीज पैरों पर हुआ खड़ा, चिकित्सक बोले- ये चमत्कार है
पढ़ें: अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेक्टल प्रोलेप्स की रोबोटिक सर्जरी...प्रदेश में दूसरी और संभाग में पहली