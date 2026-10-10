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KGMU लखनऊ में ब्रेन हैमरेज के मरीज का सफल इलाज, चिकित्सकों ने आधुनिक तकनीक से किया उपचार

मरीज का सफल इलाज ( Photo credit: KGMU Media Cell )

लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के चिकित्सकों ने आधुनिक एंडोवास्कुलर फ्लो डायवर्टर तकनीक की मदद से ब्रेन हैमरेज से पीड़ित मरीज का सफल इलाज किया है. मरीज को तेज सिरदर्द, उल्टी और गंभीर चक्कर आने की शिकायत थी.





न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. राजेश वर्मा ने बताया कि जिस समय मरीज लाया गया था, उस समय उसकी स्थिति काफी खराब थी, लेकिन उपचार के बाद उसकी समस्या सही हो गई है. वर्तमान में मरीज स्वास्थ्य लाभ पर है.