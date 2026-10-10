KGMU लखनऊ में ब्रेन हैमरेज के मरीज का सफल इलाज, चिकित्सकों ने आधुनिक तकनीक से किया उपचार
न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. राजेश वर्मा ने बताया कि वर्तमान में मरीज स्वास्थ्य लाभ पर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:04 PM IST
लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के चिकित्सकों ने आधुनिक एंडोवास्कुलर फ्लो डायवर्टर तकनीक की मदद से ब्रेन हैमरेज से पीड़ित मरीज का सफल इलाज किया है. मरीज को तेज सिरदर्द, उल्टी और गंभीर चक्कर आने की शिकायत थी.
न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. राजेश वर्मा ने बताया कि जिस समय मरीज लाया गया था, उस समय उसकी स्थिति काफी खराब थी, लेकिन उपचार के बाद उसकी समस्या सही हो गई है. वर्तमान में मरीज स्वास्थ्य लाभ पर है.
बहराइच निवासी युवक (28) को ब्रेन हैमरेज हो गया था. जिसके चलते उसे तेज सिरदर्द, उल्टी और गंभीर चक्कर आने की शिकायत थी. कई स्थानों पर इलाज कराने से फायदा न होते देख उसके परिजनों ने युवक को केजीएमयू की न्यूरो की ओपीडी में दिखाया. जिसके बाद मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे केजीएमयू की इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी लैब में उपचार के लिए भेजा गया.
इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी लैब में जब मरीज की डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी (डीएसए) के माध्यम से मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं की जांच की गई, तब बीमारी की सटीक पहचान हुई. इसके बाद रेडियोलॉजी एवं एनेस्थीसिया विभागाध्यक्षों के नेतृत्व में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के चिकित्सक डॉ. मनोज कुमार, डॉ. सौरभ कुमार और उनकी टीम ने माइक्रो कैथेटर की मदद से एंडोवास्कुलर फ्लो डाइवर्टर तकनीक के जरिए क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका का उपचार किया.
वर्तमान में मरीज न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. राजेश वर्मा की देख-रेख में स्वस्थ है. मरीज की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के चिकित्सकों ने आयुष्मान भारत योजना के सहयोग से उपचार में लगने वाले आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई. मरीज और उसके परिजनों ने सफल उपचार के लिए केजीएमयू की कुलपति और चिकित्सकों के प्रति आभार जताया है.
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