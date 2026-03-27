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टोरी लाइन पर सफल रहा ट्रेन ट्रायल, जल्द लोहरदगा के रास्ते दौड़ेगी रेल!

लोहरदगा: रांची-लोहरदगा-टोरी रेलखंड पर विगत 4 जनवरी से बंद पड़ी रेल सेवा को बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. लोहरदगा जिला के भक्सो कोयल नदी पर स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 115 पर शुक्रवार को टावर कार और मल्टी इंजन का सफल ट्रायल किया गया. जिसके बाद इस लाइन पर रेल सेवा बहाल करने का रास्ता साफ हो गया.

शनिवार से शुरू होगी रेल सेवा

ट्रेन ट्रायल सफल होने के बाद रेलवे ने शनिवार से रांची से लोहरदगा के बीच रेल सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके लिए सीनियर डीओएम ने निर्देश पत्र जारी कर दिया है. अब टोरी से लोहरदगा होते हुए रांची के लिए भी रेल सेवा बहाल कर दी गई है. इस रूट पर भी शनिवार को पूर्व निर्धारित समय पर रेल का परिचालन होगा. रेल यात्रियों के लिए यह राहत की खबर है.

इस ट्रायल के दौरान रांची रेल मंडल के तकनीकी विभाग के सीनियर डीईएम सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. ब्रिज की मरम्मत का कार्य पूर्ण करते हुए रेलवे ने तय समय से पहले काम पूरा कर रेल सेवा को बहाल कर दिया.