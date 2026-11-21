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पोकरण में अदाणी डिफेंस की बड़ी कामयाबी, बघीरा AT1 एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण

जयपुर : जैसलमेर जिले में स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने अपनी आधुनिक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली 'बघीरा एटी1' का सफल परीक्षण किया है. 20 नवंबर को आयोजित इस परीक्षण में मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता, सटीक निशाना लगाने की तकनीक और आधुनिक युद्ध परिस्थितियों में उसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया गया. इस दौरान दिन और रात दोनों समय लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने की क्षमता का परीक्षण किया गया.

खास बात यह रही कि एक ही लेजर बीम के जरिए एक बख्तरबंद वाहन जैसे लक्ष्य पर लगातार दो मिसाइलें दागकर उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया. इस परीक्षण कार्यक्रम में भारतीय सेना, सैन्य मामलों के विभाग और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. यह प्रदर्शन बिना किसी लागत या बाध्यता (एनसीएनसी) के तहत आयोजित किया गया. परीक्षण के दौरान अधिक दूरी पर स्थित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता भी प्रदर्शित की गई. इसके बाद पूरे मिसाइल सिस्टम का स्थिर प्रदर्शन (स्टैटिक डिस्प्ले) किया गया, जिसमें इसके विभिन्न उपकरणों और तकनीकी क्षमताओं को दिखाया गया.

एक लेजर बीम से दो मिसाइलें दागने की क्षमता : बघीरा एटी1 की एक प्रमुख विशेषता डिफीट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है. इसके जरिए एक ही लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए एक लक्ष्य पर बहुत कम समय के अंतराल में दो मिसाइलें दागी जा सकती हैं. आधुनिक टैंकों में दुश्मन की मिसाइलों को पहचानकर उन्हें रास्ते में ही निष्क्रिय करने के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम (एपीएस) लगाए जाते हैं. कंपनी के अनुसार, इस प्रणाली में पहली मिसाइल का उद्देश्य टैंक के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को निष्क्रिय करना है, जबकि दूसरी मिसाइल उसके सुरक्षा कवच को भेदकर लक्ष्य को नष्ट करने के लिए तैयार की गई है. इस तकनीक से आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से लैस बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाने की क्षमता विकसित करने का प्रयास किया गया है.

8 किमी तक की मारक क्षमता : 'बघीरा एटी1' मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 8 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है. कंपनी के अनुसार, यह दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को लंबी दूरी से निशाना बना सकती है. इसकी मारक दूरी जमीन से दागी जाने वाली एंटी-टैंक मिसाइलों की लगभग 4 किलोमीटर की क्षमता से दोगुनी बताई गई है. इससे सेना को दुश्मन के नजदीक पहुंचे बिना सुरक्षित दूरी से हमला करने का विकल्प मिल सकता है. इस मिसाइल को रेडियो सिग्नल के बजाय लेजर बीम के जरिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया है. कंपनी के मुताबिक, इस तकनीक के कारण इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का असर इस पर काफी कम पड़ता है. आधुनिक युद्ध में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और संचार प्रणालियों को बाधित करने की तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ने के बीच यह क्षमता महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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एक वाहन में 12 मिसाइलें ले जाने की क्षमता : बघीरा एटी1 केवल मिसाइल नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मोबाइल युद्ध प्रणाली है. इसे अदाणी डिफेंस की ओर से डिजाइन किए गए 4X4 हाई-मोबिलिटी बख्तरबंद वाहन पर तैनात किया गया है. यह वाहन कठिन भौगोलिक और परिचालन परिस्थितियों में भी चलने में सक्षम बनाया गया है. इसके स्वचालित लॉन्चर में एक साथ चार मिसाइलें दागने के लिए तैयार रहती हैं. इसके अलावा वाहन में आठ अतिरिक्त मिसाइलें रखी जा सकती हैं. इस तरह एक वाहन में कुल 12 मिसाइलें ले जाने और जरूरत के अनुसार उनका इस्तेमाल करने की क्षमता है. स्वचालित लॉन्चर की मदद से लक्ष्य पर तेजी से हमला किया जा सकता है.

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दिन-रात लक्ष्य पहचानने की आधुनिक तकनीक : इस मिसाइल सिस्टम में दिन और रात दोनों समय लक्ष्य की पहचान करने के लिए अलग-अलग तकनीकी उपकरण लगाए गए हैं. दिन के समय लक्ष्य देखने के लिए टीवी कैमरा और रात में लक्ष्य की पहचान के लिए थर्मल इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें लक्ष्य को अपने आप ट्रैक करने की सुविधा भी दी गई है. इसके अलावा इसमें 'शूट एंड मूव' क्षमता है. इसका मतलब है कि सेना के जवान सुरक्षित स्थान से मिसाइल दागने के बाद तुरंत अपना स्थान बदल सकते हैं. इससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई की चपेट में आने का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है. कंपनी के अनुसार, यह प्रणाली टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के अलावा अधिक दूरी पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को भी निशाना बनाने में सक्षम है.

18 महीने में तैयार किया गया मिसाइल सिस्टम : कंपनी के अनुसार, बघीरा एटी1 को करीब 18 महीने के डिजाइन और विकास कार्य के बाद तैयार किया गया है. इसके विकास में भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों, मौसम और सेना की परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखा गया. मिसाइल, स्वचालित लॉन्चर, दिन-रात लक्ष्य देखने वाले उपकरण और बख्तरबंद वाहन को एकीकृत करके संपूर्ण युद्ध प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है. इसका मकसद भारतीय सेना को ऐसा मोबाइल मिसाइल सिस्टम उपलब्ध कराना है, जो जमीन से लंबी दूरी तक हमला कर सके और जरूरत के अनुसार तेजी से अपना स्थान बदल सके.

भारतीय सेना की एंटी-टैंक क्षमता को मिलेगी मजबूती : आधुनिक युद्धों में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली मिसाइलों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हुई है. भारत के मौजूदा एंटी-टैंक मिसाइल बेड़े में दूसरी पीढ़ी की मिलान-2टी और कोंकर्स-एम मिसाइलें प्रमुख हैं. इसके अलावा तत्काल परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पाइक मिसाइलें भी सेना में शामिल की गई हैं. भारत जैवलिन मिसाइल प्रणालियों की खरीद की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है. ऐसे में बघीरा एटी1 को सेना के मौजूदा मिसाइल बेड़े के लिए एक अतिरिक्त मोबाइल और लंबी दूरी की क्षमता के रूप में प्रस्तुत किया गया है. यह जवानों द्वारा ले जाई जाने वाली और हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली मिसाइल प्रणालियों के अलावा जमीन से संचालित होने वाला एक अन्य विकल्प उपलब्ध करा सकती है.