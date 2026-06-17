जल संकट टला: पीएईडी ठेकेदारों और सरकार के बीच समझौता, जल्द होगा भुगतान, पेयजल सप्लाई नहीं होगी बंद
पीएचईडी ठेकेदार एसोसिएशन और सरकार के बीच वार्ता हुई. पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी वापस ले ली गई, जिससे आमजन को राहत मिली.
Published : June 17, 2026 at 9:43 AM IST
जयपुर: ऑल राजस्थान पीएचईडी ठेकेदार एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच मंगलवार देर रात तक चली लंबी वार्ता सफल रही. दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण सहमति बनने के बाद एसोसिएशन ने प्रदेश में पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी वापस ले ली है, अब बुधवार को पूरे राजस्थान में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी.
वार्ता में एसोसिएशन की विभिन्न मांगों पर राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया और कई अहम फैसलों पर सहमति जताई. अक्टूबर 2024 से 15 जून 2026 तक के कार्यों के लिए बिना एलडी (Liquidated Damages) कटौती के समय-विस्तार देने का निर्णय लिया गया. इस फैसले से प्रदेश भर के हजारों ठेकेदारों को बड़ी राहत मिलेगी और विकास तथा पेयजल परियोजनाओं को नई गति मिलेगी. लंबित भुगतानों के मामले में भी सरकार ने ठोस आश्वासन दिए. लगभग 1000 करोड़ रुपये का भुगतान अगले 7 दिनों के अंदर और अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये का भुगतान 10 जुलाई 2026 तक जारी करने का ऐलान किया गया है. इससे ठेकेदारों की वित्तीय परेशानियां काफी हद तक दूर होंगी.
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पेयजल बंद करने की चेतावनी वापस: ऑल राजस्थान पीएचईडी ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि वार्ता के बाद एसोसिएशन ने जनहित को सर्वोच्च रखते हुए 17 जून बुधवार को प्रस्तावित पेयजल आपूर्ति बंद करने की चेतावनी तुरंत वापस लेने की घोषणा कर दी. साथ ही स्पष्ट किया कि प्रदेश की सभी पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति पहले की तरह निर्बाध रूप से जारी रहेगी और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी. वार्ता के दौरान विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा, जेजेएम के प्रबंध निदेशक राजन विशाल, मुख्य अभियंता देवराज सोलंकी, राज सिंह और भवानी सिंह उपस्थित रहे.
कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन के साथ बनी सहमति के मुख्य बिंदु
- बीडब्ल्यूएस एवं एमवीएस योजनाओं में एसएनए के माध्यम से 25 जून तक 1000 करोड़ रुपये तथा 10 जुलाई तक अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा.
- एसवीएस योजनाओं का एसएनए स्पर्श से भुगतान शुरू हो गया है और 15 जुलाई 2026 तक पात्र योजनाओं का 578 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा.
- जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग को पत्रावली अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी.
- अक्टूबर 2024 से 15 जून 2026 तक संचालित कार्यों के लिए बिना एलडी कटौती के समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा. इसके लिए पत्रावली वित्त विभाग को भेजी जाएगी.
- एसडी राशि को 10 प्रतिशत से कम करने के प्रकरण पर 15 जुलाई के बाद विचार किया जाएगा.
- जल जीवन मिशन की पात्र पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण का भुगतान राज्य मद से करवाने के लिए पत्रावली वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी.
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सार्थक संवाद का परिणाम: ओम प्रकाश विश्नोई ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे न्यायोचित मुद्दों का सकारात्मक समाधान हो गया है. यह संगठन की एकजुटता और सरकार व विभागीय अधिकारियों के सार्थक संवाद का परिणाम है. विश्नोई ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जलदाय विभाग और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि अब सभी संवेदक और कार्मिक राज्य की पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव पूर्ववत जारी रखेंगे.