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शतायु महिला का एसएमएस अस्पताल में दूरबीन से पित्त की थैली की सफल सर्जरी, दावा-अपनी तरह का पहला मामला

106 वर्ष की आयु में ऐसा सफल ऑपरेशन बेहद दुर्लभ है. संभवतः यह अपने प्रकार का पहला मामला है.

surgical team with the elderly woman
वृद्धा के साथ सर्जरी टीम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 4:00 PM IST

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जयपुर : सवाई मान सिंह (sms) अस्पताल के चिकित्सकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 106 वर्षीय महिला का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर नया कीर्तिमान स्थापित किया. झुंझुनू निवासी बनारसी देवी को पित्त की थैली और पित्त नली (CBD) में पथरी की गंभीर समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल की सर्जिकल यूनिट-2 में जटिल ऑपरेशन अत्याधुनिक दूरबीन (लेप्रोस्कोपिक) तकनीक से किया गया. सर्जरी डॉ. प्रभा ओम के निर्देशन तथा डॉ. अमित जैन के नेतृत्व में सफलतापूर्वक की गई.

एसएमएस की डॉ. प्रभा ओम ने बताया कि इस प्रक्रिया में पित्त की थैली और पित्त नली दोनों की पथरी का एक साथ उपचार किया गया. इतनी अधिक आयु में ऐसी सर्जरी अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन चिकित्सकों की टीम ने पूरी सावधानी और दक्षता के साथ इसे सफल बनाया. ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति स्थिर रही. 24 घंटे की निगरानी के बाद उन्हें स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

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पहला ऐसा मामला : डॉ. अमित जैन ने बताया कि 106 वर्ष की आयु में ऐसा सफल ऑपरेशन बेहद दुर्लभ है. संभवतया यह अपने प्रकार का पहला मामला है.इस ऑपरेशन में सर्जिकल टीम के डॉ. अमित गोयल, डॉ. प्रवीण जोशी, डॉ. जय, डॉ. शोभित, डॉ. गरिमा, डॉ. कविता, डॉ. रजत, डॉ. दीक्षा, डॉ. हर्षिता, डॉ. शशांक, डॉ. रंगनाथ, डॉ. आकाश एवं डॉ. विनय राज का योगदान रहा. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. सुशील भाटी, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. इंदु वर्मा एवं डॉ. मनोज सोनी का सहयोग रहा.

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MAJOR ACHIEVEMENT FOR SMS HOSPITAL
106 YEAR WOMAN LAPAROSCOPIC SURGERY
पित्त की थैली एवं नली में पथरी
A FIRST OF ITS KIND CASE
RARE SURGERY AT SMS HOSPITAL JAIPUR

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