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शतायु महिला का एसएमएस अस्पताल में दूरबीन से पित्त की थैली की सफल सर्जरी, दावा-अपनी तरह का पहला मामला

जयपुर : सवाई मान सिंह (sms) अस्पताल के चिकित्सकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 106 वर्षीय महिला का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर नया कीर्तिमान स्थापित किया. झुंझुनू निवासी बनारसी देवी को पित्त की थैली और पित्त नली (CBD) में पथरी की गंभीर समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल की सर्जिकल यूनिट-2 में जटिल ऑपरेशन अत्याधुनिक दूरबीन (लेप्रोस्कोपिक) तकनीक से किया गया. सर्जरी डॉ. प्रभा ओम के निर्देशन तथा डॉ. अमित जैन के नेतृत्व में सफलतापूर्वक की गई.

एसएमएस की डॉ. प्रभा ओम ने बताया कि इस प्रक्रिया में पित्त की थैली और पित्त नली दोनों की पथरी का एक साथ उपचार किया गया. इतनी अधिक आयु में ऐसी सर्जरी अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन चिकित्सकों की टीम ने पूरी सावधानी और दक्षता के साथ इसे सफल बनाया. ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति स्थिर रही. 24 घंटे की निगरानी के बाद उन्हें स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

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