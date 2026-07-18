ETV Bharat / state

एसएमएस में सफल सर्जरी: दुर्लभ डायफ्रामेटिक हर्निया का सफल आपरेशन, युवती के स्तनों से निकाली 15 गांठें

सभी अंगों को सामान्य स्थिति में स्थापित किया: डॉ अमित जैन ने बताया कि यदि समय पर बीमारी का पता नहीं चलता, तो मरीज को आंत के फंसने, रक्त प्रवाह रुकने, आंत फटने, गंभीर संक्रमण और श्वसन संबंधी समस्याओं जैसी जानलेवा जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता था. समय पर सही निदान और शीघ्र सर्जरी के निर्णय से इन सभी जोखिमों को टालना संभव हुआ. जनरल सर्जरी विभाग की टीम ने अत्याधुनिक लैप्रोस्कोपिक तकनीक से छोटे-छोटे चीरों के माध्यम से ऑपरेशन किया. सर्जरी के दौरान छाती में पहुंचे सभी अंगों को सावधानीपूर्वक उनकी सामान्य स्थिति में स्थापित किया गया. यह जटिल सर्जरी डॉ प्रभा ओम के मार्गदर्शन में डॉ अमित जैन ने की.

सीकर निवासी महिला पेट दर्द की शिकायत लेकर एसएमएस अस्पताल पहुंची थी. जांच के दौरान जनरल सर्जरी विभाग के डॉ अमित जैन को सामान्य पेट दर्द से अलग किसी गंभीर बीमारी की आशंका हुई. विस्तृत रेडियोलॉजिकल जांच में पता चला कि मरीज दाहिनी ओर के दुर्लभ डायफ्रामेटिक हर्निया से पीड़ित है. जांच में सामने आया कि मरीज के डायफ्राम में करीब 6×5 सेंटीमीटर का बड़ा छेद था, जिसके कारण दाहिनी किडनी, ट्रांसवर्स कोलन (बड़ी आंत का हिस्सा) और लिवर का एक भाग अपनी सामान्य स्थिति से खिसककर छाती में पहुंच गया था. चिकित्सकों के अनुसार दाहिनी ओर का डायफ्रामेटिक हर्निया स्वयं में अत्यंत दुर्लभ होता है और उसमें एक साथ इतने महत्वपूर्ण अंगों का शामिल होना और भी जटिल स्थिति मानी जाती है.

जयपुर: सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग ने एक बेहद दुर्लभ और जटिल दाहिनी ओर के डायफ्रामेटिक हर्निया (राइट डायफ्रामेटिक हर्निया) का अत्याधुनिक लैप्रोस्कोपिक (दूरबीन) तकनीक से सफल ऑपरेशन कर महिला मरीज को नई जिंदगी दी है. वहीं, एक दूसरे मामले में एक युवती के दोनों स्तनों से कुल 15 गांठें सुरक्षि​त निकाल कर उसे जीवनदान दिया गया है.

लेप्रोस्कोपिक तकनीक से सर्जरी बड़ी उपलब्धि: चिकित्सकों की इस टीम में डॉ प्रवीण जोशी, डॉ रजत शर्मा, डॉ हर्षिता, डॉ तरुण, डॉ दीपक, डॉ मनीष, डॉ सृष्टि, डॉ दीर्घायु और डॉ ऋत्विक शामिल रहे. एनेस्थीसिया का संचालन डॉ कंचन और डॉ सुशील भाटी ने किया, जबकि नर्सिंग टीम में यूनुस और दीपा का महत्वपूर्ण योगदान रहा. चिकित्सकों का कहना है कि दाहिनी ओर के डायफ्रामेटिक हर्निया में लिवर, दाहिनी किडनी और ट्रांसवर्स कोलन जैसे महत्वपूर्ण अंगों के छाती में पहुंच जाने के बाद पूरी सर्जरी को लेप्रोस्कोपिक तकनीक से सफलतापूर्वक करना तकनीकी रूप से बड़ी उपलब्धि है. एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों का मानना है कि यह सफलता अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग की उन्नत लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल क्षमता और जटिल एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार में विशेषज्ञता का महत्वपूर्ण उदाहरण है.

पढ़ें: SMS अस्पताल में दुर्लभ हार्ट सर्जरी, अटैक के बाद बनी 13 सेमी थैली को हटाया, मरीज को मिला नया जीवन

गांठों को नजरअंदाज कर रही थी युवती: वहीं, एक दूसरे मामले में सामान्य शल्य चिकित्सा (जनरल सर्जरी) विभाग के चिकित्सकों ने टोंक जिले की 18 वर्षीय युवती के दोनों स्तनों से कुल 15 गांठें (एक स्तन से 7 एवं दूसरे स्तन से 8) सुरक्षित रूप से निकालकर उसे नया जीवन दिया. डॉ मोहित जैन ने बताया कि सामान्यत स्तन में एक या दो गांठें ही देखने को मिलती हैं, जबकि एक ही मरीज के दोनों स्तनों में इतनी अधिक संख्या में गांठों का पाया जाना अत्यंत दुर्लभ स्थिति है. मरीज लंबे समय से इन गांठों को नजरअंदाज कर रही थी.

छोटे-छोटे चीरे लगा निकाली सभी गांठें: समय के साथ गांठों की संख्या बढ़ने पर उसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने की आशंका सताने लगी. इसके बाद वह एसएमएस अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग पहुंची, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उसकी विस्तृत जांच एवं आवश्यक परीक्षण किए. डॉ मोहित जैन ने बताया कि सभी जांचों के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सभी गांठें सामान्य (Benign) प्रकृति की हैं. हालांकि इनकी संख्या अधिक होने तथा भविष्य में संभावित परेशानियों को देखते हुए शल्य चिकित्सा करने का निर्णय लिया गया. दोनों स्तनों में छोटे-छोटे चीरे लगाकर सभी 15 गांठों को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया. वर्तमान में मरीज पूरी तरह स्वस्थ है तथा उसकी स्थिति स्थिर है.