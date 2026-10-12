अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेक्टल प्रोलेप्स की रोबोटिक सर्जरी...प्रदेश में दूसरी और संभाग में पहली
यह रोग मुख्यतया पेल्विक फ्लोर और मलाशय को सहारा देने वाली मांसपेशियों की कमजोरी के कारण होता है.
Published : October 12, 2026 at 5:41 PM IST
अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में पहला और प्रदेश का संभवत: दूसरा जटिल ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक से किया गया. गुदा मार्ग की मांसपेशियां कमजोर होने से गुदा बाहर आने से महिला मरीज की हालत काफी गंभीर और पीड़ादायक थी, जिसका सर्जरी के जरिए इलाज किया गया. अस्पताल के सर्जरी विभाग ने पहली बार रोबोटिक तकनीक से मरीज के रेक्टल प्रोलेप्स (मलाशय का बाहर निकलना) का सफल इलाज किया है.
जेएनएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया, 2 वर्ष से मलाशय के बाहर निकालने से महिला मरीज परेशान थीं. ऐसी स्थिति में कई मरीज लोकलाज से रोग छुपाते हैं और असहनीय पीड़ा झेलते हैं. महिला ने अस्पताल में सर्जरी विभाग में लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन डॉ. शिवकुमार बुनकर से संपर्क किया. वरिष्ठ सर्जन डॉ. श्याम भूतड़ा के मार्गदर्शन में मरीज का ऑपरेशन का निर्णय लिया गया. डॉ. सामरिया ने कहा कि इस तरह के मरीजों को बड़े शहरों के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहां उन्हें काफी महंगा इलाज मिलता है. यहां मरीज को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निशुल्क इलाज मिला. वरिष्ठ सर्जन डॉ. श्याम भूतड़ा का दावा है कि रोबोटिक तकनीक से यह सर्जरी प्रदेश में दूसरी और अजमेर संभाग में पहली है.
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समय पर इलाज आवश्यक: लेप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन डॉ. शिवकुमार बुनकर ने बताया, रोबोटिक तकनीक से मेश रेक्टोपैक्सी (जाली लगाकर) ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया. डॉ. बुनकर ने बताया, यह मुख्यतया पेल्विक फ्लोर और मलाशय को सहारा देने वाली मांसपेशियों की कमजोरी के कारण होता है. इसका समय पर इलाज होना आवश्यक है.
इसीलिए कारगर है रोबोटिक तकनीक : डॉ. बुनकर ने बताया, अस्पताल रोबोटिक सर्जरी की सफलता से संभाग के मरीज के लिए इलाज की नई राह खोल रहा है. रोबोटिक तकनीक से मरीज को कम पीड़ा और जल्द राहत मिलती है. इस सर्जरी में रोगी को छोटा चीरा लगता है तो दर्द एवं रक्तस्राव कम होता है. रिकवरी जल्दी होती है. अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज होता है.
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