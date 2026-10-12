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अजमेर के जेएलएन अस्पताल में रेक्टल प्रोलेप्स की रोबोटिक सर्जरी...प्रदेश में दूसरी और संभाग में पहली

जेएलएन अस्पताल में मरीज के साथ सर्जरी टीम ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में पहला और प्रदेश का संभवत: दूसरा जटिल ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक से किया गया. गुदा मार्ग की मांसपेशियां कमजोर होने से गुदा बाहर आने से महिला मरीज की हालत काफी गंभीर और पीड़ादायक थी, जिसका सर्जरी के जरिए इलाज किया गया. अस्पताल के सर्जरी विभाग ने पहली बार रोबोटिक तकनीक से मरीज के रेक्टल प्रोलेप्स (मलाशय का बाहर निकलना) का सफल इलाज किया है.