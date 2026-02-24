जयपुर के एसएमएस अस्पताल में डायाफ्रामेटिक इवेंट्रेशन की सफल रोबोटिक सर्जरी
मरीज को तीन माह से सांस लेने में तकलीफ थी. लगातार खांसी रहती थी. थोड़ी दूर चलने पर भी सांस फूलने लगती थी.
Published : February 24, 2026 at 3:02 PM IST
जयपुर: राजधानी के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के चिकित्सकों ने जटिल रोबोटिक सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. एसएमएस अस्पताल की सर्जरी यूनिट प्रभारी डॉ. प्रभा ओम ने बताया कि 57 वर्षीय जयपुर निवासी मरीज तीन माह से सांस लेने में तकलीफ से ग्रस्त थे. उन्हें लगातार खांसी रहती थी. थोड़ी दूर चलने पर भी सांस फूलने लगती थी. पेशे से खुद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मरीज ने एसएमएस अस्पताल के सर्जरी विभाग में प्रोफेसर डॉ. अमित गोयल से परामर्श लिया. इसके बाद मरीज को भर्ती कर आवश्यक जांचें की तो पाया कि उन्हें डायाफ्रामेटिक इवेंट्रेशन (Diaphragmatic Eventration) की समस्या है. इसके लिए ऑपरेशन आवश्यक था.
रोबोटिक सर्जरी: सर्जरी यूनिट हेड डॉ. प्रभा ओम ने बताया कि मरीज का वजन अत्यधिक (110 किलोग्राम) होने के कारण पारंपरिक (ओपन) विधि या सामान्य लेप्रोस्कोपिक तकनीक से सर्जरी चुनौतीपूर्ण था, इसलिए यूनिट प्रभारी डॉ. प्रभा ओम के मार्गदर्शन में सर्जन डॉ. अमित गोयल ने रोबोटिक सर्जरी की. ऑपरेशन के दौरान मरीज को न्यून रक्तस्राव हुआ. सर्जरी के बाद दर्द भी अपेक्षाकृत कम रहा तथा रिकवरी शीघ्र हुई. इस प्रकार नई रोबोटिक तकनीक के जरिए जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया.
पढ़ें:रोबोटिक सर्जरी से दुर्लभ बीमारी MALS का हुआ सफल ऑपरेशन, SMS अस्पताल ने इतिहास रचा
ये ऑपरेशन में शामिल: सर्जरी में डॉ. अमित गोयल, डॉ. प्रवीण जोशी, रेजिडेंट डॉ. गानवी, डॉ. रजत, डॉ. कविता, डॉ. गरिमा, डॉ. जय एवं डॉ. सिद्धार्थ का सहयोग रहा. एनेस्थीसिया विभाग से प्रोफेसर डॉ. सुशील भाटी, डॉ. इंदु वर्मा एवं डॉ. सुनील चौहान ने सहयोग दिया. नर्सिंग स्टाफ में सुनील व अन्य शामिल रहे.
पढ़ें: दुर्लभ बीमारी का ऑपरेशन: स्पाइनल कोड में आया गेप, गर्दन में 6 स्क्रू लगा की सर्जरी, अब मरीज स्वस्थ