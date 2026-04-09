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सलूंबर: 70 फीट गहरे कुएं में गिरे लेपर्ड का सफल रेस्क्यू, 5 घंटे चला ऑपरेशन

लेपर्ड का रेस्क्यू करने के लिए वनकर्मी रस्सियों के सहारे कुएं में उतरे और ट्रैंक्विलाइजर गन से इसे बेहोश किया.

Leopard Rescued from Well
लेपर्ड को कुंए से निकाला बाहर (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 8:34 PM IST

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उदयपुर: जिले के सलूंबर क्षेत्र के लसाडिया इलाके में गुरुवार सुबह एक लेपर्ड कुएं में गिर गया. मामला लसाडिया के कुण वन नाका क्षेत्र के धावड़ी गांव का है, जहां खेत में बने बिना मुंडेर के करीब 70 फीट गहरे कुएं में लेपर्ड गिर गया. वन​कर्मियों ने इसे 5 घंटे ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला.

उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल ने बताया कि रूपलाल सुबह करीब 6:30 बजे अपने खेत पर मोटर लगाने पहुंचे थे. अंधेरा होने के कारण उन्हें शुरुआत में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन कुएं से पानी में हलचल और आवाज सुनाई दी. जब उन्होंने अंदर झांककर देखा, तो लेपर्ड दिखाई दिया. यह देखकर उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वनपाल हिम्मत सिंह राठौड़ और वनरक्षकों ने स्थिति का आकलन कर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी. कुआं गहरा होने के कारण रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण था.

ऐसे किया लेपर्ड का रेस्क्यू, देखें वीडियो (ETV Bharat Udaipur)

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इसलिए उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल और सहायक वन संरक्षक विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई. शुरुआत में टीम ने कुएं में पिंजरा उतारकर लेपर्ड को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन आबादी क्षेत्र होने के कारण लेपर्ड पिंजरे में नहीं गया. इसके बाद उसे बेहोश करने का निर्णय लिया गया. वन क्षेत्राधिकारी (रेंजर) प्रताप सिंह चुंडावत खुद रस्सियों के सहारे कुएं में उतरे और ट्रैंक्विलाइजर गन से लेपर्ड को निशाना बनाकर बेहोश किया.

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करीब 5 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद लेपर्ड को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद उसे डाईखेड़ा नर्सरी ले जाया गया, जहां पशु चिकित्सक डॉ जितेंद्र पांचाल की निगरानी में उसका इलाज और परीक्षण किया गया. वन विभाग के अनुसार, लेपर्ड करीब डेढ़ साल का नर है, जिसका वजन लगभग 45 से 50 किलो के बीच है और वह पूरी तरह स्वस्थ है. फिलहाल उसे निगरानी में रखा गया है और स्वस्थ होने के बाद सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा.

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रेंजर खुद उतरे 70 फीट गहरे कुएं में: चुंडावत ने बताया कि सूचना मिलते ही सुबह 7 बजे वनपाल हिम्मत सिंह राठौड़ और वनरक्षक मौके पर पहुंचे. तुरंत लसाडिया के क्षेत्रीय वन अधिकारी हर्षवर्धन सिंह को हालात की जानकारी दी. कुआं करीब 70 फीट गहरा था, इसलिए उसे निकालना आसान नहीं था. उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल और सहायक वन संरक्षक विक्रम सिंह राठौड़ के निर्देशन में एक स्पेशल रेस्क्यू टीम बनाई गई.

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70 फीट गहरे कुएं में गिरा लेपर्ड
SUCCESSFUL RESCUE OF A LEOPARD
LEOPARD RESCUE LASTS 5 HOURS
LEOPARD FALLS INTO 70 FEET WELL

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