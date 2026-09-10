ETV Bharat / state

तेंदुआ का सफल रेस्क्यू, बकरी खाने के बाद खेत में कर रहा था आराम, प्राकृतिक आवास में छोड़ेगा वन विभाग

कबीरधाम : जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम जैतपुरी में गुरुवार सुबह धान के खेत के बीच तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ बीती रात गांव के आसपास घूमता रहा और बकरियों का शिकार किया. रात में डर के कारण ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकले। सुबह जब किसान खेतों की ओर पहुंचे तो एक धान के खेत में तेंदुआ आराम करता दिखाई दिया. इसके बाद पूरे गांव में इसकी खबर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग तेंदुए को देखने के लिए मौके पर पहुंच गए.

सुरक्षित तरीके से किया गया रेस्क्यू

सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. टीम ने ग्रामीणों को तेंदुए से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश देते हुए क्षेत्र की घेराबंदी की और भीड़ को मौके से दूर किया. वन विभाग ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने के लिए रायपुर से वन्यप्राणी विशेषज्ञों और चिकित्सकों की टीम बुलाई.वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल के मार्गदर्शन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया. विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर परिस्थितियों का आकलन किया.

तेंदुआ का सफल रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोपहर दो बजे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट की मदद से तेंदुए को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू करते ही ग्रामीणों की भीड़ तेंदुआ को करीब से देखने उमड़ पड़ी इस दौरान रेस्क्यू टीम को तेंदुआ को लेकर भागकर पिंजरे में डाला गया- निखिल अग्रवाल,डीएफओ

प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा तेंदुआ