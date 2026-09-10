तेंदुआ का सफल रेस्क्यू, बकरी खाने के बाद खेत में कर रहा था आराम, प्राकृतिक आवास में छोड़ेगा वन विभाग
कबीरधाम में धान के खेत में डेरा जमाए तेंदुआ का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है.इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 6:11 PM IST
कबीरधाम : जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम जैतपुरी में गुरुवार सुबह धान के खेत के बीच तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ बीती रात गांव के आसपास घूमता रहा और बकरियों का शिकार किया. रात में डर के कारण ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकले। सुबह जब किसान खेतों की ओर पहुंचे तो एक धान के खेत में तेंदुआ आराम करता दिखाई दिया. इसके बाद पूरे गांव में इसकी खबर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग तेंदुए को देखने के लिए मौके पर पहुंच गए.
सुरक्षित तरीके से किया गया रेस्क्यू
सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. टीम ने ग्रामीणों को तेंदुए से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश देते हुए क्षेत्र की घेराबंदी की और भीड़ को मौके से दूर किया. वन विभाग ने तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने के लिए रायपुर से वन्यप्राणी विशेषज्ञों और चिकित्सकों की टीम बुलाई.वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल के मार्गदर्शन में रेस्क्यू अभियान चलाया गया. विशेषज्ञों ने मौके पर पहुंचकर परिस्थितियों का आकलन किया.
दोपहर दो बजे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट की मदद से तेंदुए को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू करते ही ग्रामीणों की भीड़ तेंदुआ को करीब से देखने उमड़ पड़ी इस दौरान रेस्क्यू टीम को तेंदुआ को लेकर भागकर पिंजरे में डाला गया- निखिल अग्रवाल,डीएफओ
प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा तेंदुआ
प्रारंभिक परीक्षण में तेंदुए की उम्र करीब 8 वर्ष बताई गई है. वन्यप्राणी चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक उपचार किया. इसके बाद उसे निगरानी और आगे के उपचार के लिए भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य ले जाया गया है. पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने के बाद उसे नियमानुसार प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा.
वन विभाग की अपील
गौरतलब है कि जैतपुरी गांव भोरमदेव अभयारण्य से लगा हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र में वन्यजीवों की आवाजाही होती रहती है.हालांकि, गांव के भीतर तेंदुए के पहुंचने और बकरियों का शिकार किए जाने से ग्रामीणों में भय का माहौल है. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वन्यप्राणी दिखाई देने पर उसके करीब न जाएं, भीड़ न लगाएं और तत्काल वन विभाग या पुलिस को सूचना दें.
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