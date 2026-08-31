SMS का पहला सफल पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट में भी रचा इतिहास
एसएमएस अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग ने पहला सफल पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट कर 14 वर्षीय किशोर को नया जीवन दिया है.
Published : August 31, 2026 at 9:53 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पहली बार सफल पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट किया गया. इसके साथ ही चुनौतीपूर्ण सर्जरी कर किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है. 29 अगस्त को जोधपुर में ब्रेन डेड घोषित 9 वर्षीय बालिका के परिजनों ने अंगदान किया था, जिसके बाद लिवर और किडनी को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल लाया गया. यहां चिकित्सकों की टीम ने सर्जरी को अंजाम दिया.
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है. इस सफलता से राज्य के गरीब व जरूरतमंद लोगों को सरकारी अस्पताल में ही अत्याधुनिक व जटिल अंग प्रत्यारोपण की बेहतर सुविधाएं मिलने की नई राह खुली है. सवाई मानसिंह अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी और एनेस्थीसिया विभाग ने प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में पहला सफल पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट कर 14 वर्षीय किशोर को नया जीवन दिया है. इसके साथ ही डोनर की किडनी को भी सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया.
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ऑपरेशन के दौरान सामने आई कई चुनौतियां : यूरोलॉजिस्ट डॉ. शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि ब्रेन डेड डोनर से प्राप्त किडनी का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है, लेकिन ये कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा. डोनर की किडनी की संरचना सामान्य से अलग थी. ऑपरेशन के दौरान कई अप्रत्याशित स्थितियां सामने आईं. ट्रांसप्लांट के लिए दाईं ओर की किडनी ली गई थी. इसमें रीनल वेन सामान्य से छोटी थी और दो रीनल आर्टरीज मौजूद थीं. वहीं, किडनी प्रत्यारोपित करने के दौरान पता चला कि इसमें दो यूरेटर्स भी थे.
दूसरी ओर किडनी प्राप्त करने वाले मरीज को पहले से ही यूरेथ्रा में स्ट्रिक्चर की समस्या थी. डॉक्टर्स ने बेंच सर्जरी के दौरान इन्फीरियर वेना कावा (IVC) पैच की मदद से छोटी रीनल वेन को लंबा किया. दोनों रीनल आर्टरीज को एक ही पैच पर लेकर उनका पुनर्निर्माण किया गया और इसे एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी से जोड़ा गया. दोनों यूरेटर्स के निचले सिरों को आपस में जोड़ने के बाद उन्हें ब्लैडर से जोड़ा गया. कई जटिलताओं और असामान्य एनाटॉमी के बावजूद डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट पूरा किया.