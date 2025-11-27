रोबोटिक सर्जरी से दुर्लभ बीमारी MALS का हुआ सफल ऑपरेशन, SMS अस्पताल ने इतिहास रचा
एसएमएस अस्पताल में एक दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन हुआ.
Published : November 27, 2025 at 3:29 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 4:35 PM IST
जयपुर : सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सर्जरी विभाग ने दुर्लभ बीमारी मीडियन आर्कुएट लिगामेंट सिंड्रोम (Median Arcuate Ligament Syndrome) का जटिल, लेकिन सफल रोबोटिक ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन दिया है. डॉक्टर जीवन कांकरिया ने बताया कि 34 वर्षीय सीकर निवासी मरीज पिछले करीब सात वर्षों से पेट दर्द से परेशान था. वर्ष 2018 से उसे खाने के बाद पेट दर्द, भूख कम लगना, घबराहट और पाचन में समस्या होने लगी. कई चिकित्सकों को दिखाने और वर्षों तक उपचार कराने के बावजूद बीमारी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया. मरीज का ऑपरेशन 17 नवंबर को किया गया था.
पिछले छह महीनों में स्थिति गंभीर हो गई. उनका वजन करीब 20 किलो तक कम हो गया. एक समय ऐसा भी आया जब उसका हीमोग्लोबिन केवल 5.8 ग्राम रह गया. कई रूटीन जांचों ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और अन्य परीक्षण के बाद भी जब कारण पता नहीं चला, तब मरीज की CT एंजियोग्राफी जांच कराने का निर्णय लिया. जांच में सामने आया कि पाचन तंत्र को खून पहुंचाने वाली मुख्य धमनी लगभग 70% ब्लॉक थी. जन्मजात शारीरिक संरचना में मौजूद कुछ मांसपेशियों की नली पर दबाव पड़ने के कारण भोजन के बाद पर्याप्त रक्त-सप्लाई नहीं पहुंच पाती थी.
पढ़ें. दुर्लभ बीमारी का ऑपरेशन: स्पाइनल कोड में आया गेप, गर्दन में 6 स्क्रू लगा की सर्जरी, अब मरीज स्वस्थ
एक लाख में एक व्यक्ति को बीमारी : डॉ. कांकरिया ने बताया कि यह दुर्लभ बीमारी करीब एक लाख व्यक्तियों में एक को होती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसका डायग्नोसिस करना एक चैलेंज होता है, क्योंकि भोजन करने के बाद में दर्द होना और भोजन करने से डर लगना कई बार ये आम बात होती है. मरीज जिसे एसीडिटी समझकर दवाइयां लेता रहता है, लेकिन साधारण जांचों में यह बीमारी पकड़ में नहीं आती है. एसएमएस अस्पताल में यह ऑपरेशन अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी एवं आईसीजी टेक्नोलॉजी से किया गया.
पढ़ें. महिला को हुई दुर्लभ बीमारी, विश्व में ऐसे केवल 50 मामले ही रिपोर्ट, जेएलएन अस्पताल में हुआ सफल इलाज
मरीज स्वस्थ : डॉक्टर कांकरिया ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है और अब पेट का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो गया है. मरीज को भोजन करने में भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. रोबोटिक तकनीक से इस दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन डॉक्टर जीवन कांकरिया एवं उनकी टीम की ओर से किया गया. इसमें एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर सुशील भाटी, डॉक्टर सुनील चौहान, डॉक्टर कंचन और डॉक्टर इंदू का योगदान रहा.
पढ़ें. इस रेयर बीमारी में हल्की चोट पर भी टूट जाती हैं हड्डियां, चिकित्सकों ने ढूंढा सस्ता इलाज