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तीन साल से बिस्तर पर पड़ी महिला को रांची सदर अस्पताल में मिली नई जिंदगी, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन

रांची: राजधानी रांची के सदर अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग ने सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के जटिल ट्यूमर से जूझ रही एक महिला को नई जिंदगी दी है. मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली 57 साल की बिंदु देवी पिछले तीन सालों से सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद एक जटिल ट्यूमर की वजह से गंभीर परेशानियों से जूझ रही थीं. ट्यूमर के कारण उनके दोनों हाथों की ताकत लगभग खत्म हो गई थी और धीरे-धीरे उनके पैरों में भी कमजोरी बढ़ती जा रही थी.

तीन साल से उम्मीद के इंतजार में थी पीड़िता

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि जिस महिला का सफल ऑपेरशन किया गया, उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह लंबे समय से बिस्तर पर ही रहने को मजबूर थी. परिजनों ने बेहतर इलाज की उम्मीद में उन्हें बनारस स्थित बीएचयू सहित पटना के कई बड़े अस्पतालों में दिखाया. पिछले तीन वर्षों के दौरान इलाज पर करीब 7 से 8 लाख रुपये खर्च होने के बावजूद उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका था. परिजन इलाज के लिए एजीपीजीआई भी पहुंचे, लेकिन ट्यूमर की जटिल स्थिति के कारण ऑपरेशन संभव नहीं हो पाया.

सदर अस्पताल की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार, कई अस्पतालों में भटकने के बाद बिंदु देवी को रांची सदर अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में न्यूरोसर्जन डॉ. विकास कुमार की यूनिट में भर्ती कराया गया. जांच के बाद न्यूरो सर्जरी टीम ने इस अत्यंत जटिल ऑपरेशन को करने का निर्णय लिया.

ऑपरेशन के बाद महिला स्थिति में काफी सुधार आया: डॉक्टर

डॉ विकास के अनुसार, यह ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ट्यूमर सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्थित था. ऑपरेशन के दौरान स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने का गंभीर खतरा रहता है, ऐसे जटिल मामलों में बेहद सावधानी और विशेषज्ञता के साथ सर्जरी की आवश्यकता होती है, जिसे सदर अस्पताल में सफलतापूर्वक पूरा किया गया.

डॉ विकास ने बताया कि ऑपरेशन के महज दो से तीन दिनों के बाद ही मरीज के दोनों हाथों और पैरों में धीरे-धीरे ताकत वापस आने लगी है. वर्तमान में बिंदु देवी की स्थिति में काफी सुधार है और वह अपने दोनों हाथों को पूरी तरह उठा पा रही हैं. परिजनों के अनुसार, लंबे समय बाद मरीज की हालत में आया यह सुधार उनके लिए किसी नई जिंदगी से कम नहीं है. इस सफल ऑपेरशन में एनेस्थीसिया टीम से डॉ. ज्योतिका सहित रमीज, सोहेल, संजू, अमन और पूनम समेत अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही.