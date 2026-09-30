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कवर्धा में 7 महीने के बच्चे बची जान, डॉक्टरों ने की जटिल सर्जरी

डॉक्टरों ने बच्चे की आहार नली को सफलता पूर्वक ऑपरेशन से जोड़ दिया. महबूब खान की रिपोर्ट.

DOCTORS DONE COMPLICATED SURGERY
डॉक्टरों ने की जटिल सर्जरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 2:52 PM IST

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कवर्धा: 7वें महीने में जन्मे एक नवजात की जिंदगी बचाने के लिए कवर्धा के मिश्रा अस्पताल में डॉक्टरों ने करीब डेढ़ महीने तक लगातार उपचार और निगरानी की. जन्म के समय बच्चे की आहार नली पूरी तरह विकसित नहीं थी, जिसके कारण दूध पेट तक नहीं पहुंच पा रहा था. गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर से विशेषज्ञ सर्जन को बुलाकर नवजात की जटिल सर्जरी की गई. सफल ऑपरेशन और लंबे उपचार के बाद अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और मां का दूध पी रहा है.

डॉक्टरों ने की 7 महीने के बच्चे की जटिल सर्जरी

दरअसल, कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के धनगांव निवासी आरुण कुमार की पत्नी दुर्गा मानेश्वर ने सातवें महीने में बच्चे को जन्म दिया. समय से पहले जन्म लेने के कारण नवजात का वजन महज 1.4 किलोग्राम था. जन्म के बाद मां ने जब बच्चे को दूध पिलाने का प्रयास किया तो वह दूध वापस निकालने लगा. इसके बाद परिजन उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचे.

डॉक्टरों ने की जटिल सर्जरी (ETV Bharat)

बच्चे की आहार नली विकसित नहीं हुई थी-डॉक्टर

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष मिश्रा ने जांच के बाद बताया कि बच्चे की आहार नली जन्मजात रूप से विकसित नहीं हुई थी और उसका पेट से संपर्क नहीं था. ऐसे में भोजन पेट तक पहुंचना संभव नहीं था. मामला जटिल होने के कारण रायपुर से विशेषज्ञ सर्जन डॉ. शर्मा को बुलाया गया. विशेषज्ञ टीम ने नवजात की सफल सर्जरी कर आहार नली को पेट से जोड़ा. इसके बाद करीब डेढ़ महीने तक बच्चे को विशेष निगरानी और उपचार में रखा गया.

कवर्धा में इस तरह की जटिल समस्या का सफल ऑपरेशन पहली बार किया गया है. डेढ़ महीने की देखभाल के बाद सक्षम को स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. माता-पिता ने डॉक्टरों और आयुष्मान योजना के प्रति आभार जताया है:आशीष मिश्रा, डॉक्टर


आयुष्मान योजना बनी सहारा

बच्चे के पिता आरुण कुमार ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे रायपुर के किसी बड़े निजी अस्पताल में महंगा इलाज करा सकें. ऐसे में आयुष्मान योजना उनके लिए बड़ी राहत बनी. अस्पताल में सर्जरी से लेकर उपचार तक का खर्च योजना के तहत कवर हुआ और उन्हें इलाज के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी पड़ी.

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