दर्द में गुजरे तीन माह, डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाली छह किलो की गांठ, जिससे भरा था पूरा पेट
राजकीय जवाहिर अस्पताल में 60 वर्षीय महिला के पेट से निकाली छह किलो की गांठ.
Published : February 10, 2026 at 7:02 PM IST
जैसलमेर:जिले के राजकीय जवाहिर हॉस्पिटल में ऐसा मामला सामने आया, जिसने चिकित्सा जगत का ध्यान खींचा. भारत-पाक सरहद क्षेत्र में 60 वर्षीय महिला की पेट की सफल सर्जरी कर छह किलो की गांठ निकाली गई. महिला तीन माह से परेशान थी, जिसके पेट में लगातार सूजन और दर्द बढ़ रहा था. उम्र के इस पड़ाव पर वह बच्चों या परिवार को परेशान नहीं करना चाहती थी. दर्द सहते-सहते सूजन इतनी बढ़ गई कि रोजमर्रा के काम असंभव हो गए. ऐसे में महिला ने अपने परिवार को दर्द के बारे में बताया. भारी मन से उसने बच्चों से कहा, एक बार डॉक्टर को दिखा लें, ताकि बची जिंदगी तकलीफ के बिना गुजर सके. यह सुन बेटे मां को तुरंत करीब 150 किमी दूर जैसलमेर ले आए, जहां जवाहिर अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉ. सत्ता राम पंवार को दिखाया.
राजकीय जवाहिर हॉस्पिटल के डॉ. सत्ता राम पंवार ने बताया कि जांच में महिला के पेट में इतनी बड़ी गांठ देखकर हैरानी हुई. उनका पेट लगभग गांठ से भरा था. स्थिति इतनी गंभीर थी कि पेट में अंगुली भर जगह नहीं बची थी. ऐसी हालत में मरीज का जिंदा रहना खुद में आश्चर्य था. डॉ. पंवार ने करीब सात दिन पहले सभी जरूरी जांचें की और जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम दिया.
जैसलमेर में पहली बार: डॉ. पंवार के अनुसार, जैसलमेर में संभवतया पहली बार किसी मरीज के पेट से करीब छह किलो की गांठ का सफल ऑपरेशन किया गया. महिला अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं. पीएमओ डॉ. रवींद्र सांखला के मार्गदर्शन में हुई सर्जरी में डॉ पंवार, डॉ. नरेश शर्मा, मुख्य ऑपरेशन असिस्टेंट दिनेश सोनी और हेमराज वर्मा, दीपाराम एवं समस्त सर्जिकल वार्ड स्टाफ का सहयोग रहा.
