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उपलब्धि: एसएमएस में पहली बार रोबोटिक असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी से इसोफेगस कैंसर का सफल ऑपरेशन

जयपुर: राजधानी के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. यहां पहली बार रोबोटिक असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी के माध्यम से इसोफेगस (भोजन नली) के कैंसर के रोगी का सफल ऑपरेशन किया गया है. यह जटिल ऑपरेशन सर्जरी विभाग की यूनिट-5 के वरिष्ठ सर्जन डॉ. राजेन्द्र बागड़ी एवं उनकी टीम ने की. रोगी की विस्तृत जांच में भोजन नली में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 7 सेंटीमीटर लंबा कैंसर (CA Esophagus) पाया गया. चिकित्सकों के परामर्श के बाद रोगी का रोबोटिक असिस्टेड इसोफेजेक्टॉमी विद इंट्राथोरैसिक इसोफेगोगैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस सफलतापूर्वक किया गया. यह संपूर्ण उपचार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध कराया गया.

रोबोटिक तकनीक से संभव: एसएमएस अस्पताल की सर्जरी विभाग की यूनिट-5 के वरिष्ठ सर्जन डॉ. राजेन्द्र बागड़ी ने बताया कि इस जटिल ऑपरेशन में कैंसरग्रस्त भोजन नली को हटाने के बाद रोबोटिक तकनीक की सहायता से छाती (मिड चेस्ट) के भीतर भोजन नली तथा पेट से बनाई गई स्टमक ट्यूब को अत्यंत सटीकता के साथ जोड़ा गया. रोबोट की 360 डिग्री गतिशीलता, उच्च परिशुद्धता एवं सूक्ष्म नियंत्रण के कारण यह प्रक्रिया अधिक सुरक्षित एवं तकनीकी रूप से उत्कृष्ट ढंग से संपन्न हुई. चिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार की जटिल थोरैसिक सर्जरी के लिए रोबोटिक तकनीक अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है. यह एसएमएस अस्पताल में पहली सफल रोबोटिक असिस्टेड थोरैसिक इसोफेजेक्टॉमी एवं इंट्राथोरैसिक इसोफेगोगैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस है. यह राजस्थान में रोबोटिक तकनीक से इस प्रकार की पहली सफल सर्जरी है, जिसने जटिल थोरैसिक सर्जरी में रोबोटिक तकनीक की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता को नई पहचान दी. सर्जरी टीम के डॉ. राजेन्द्र बागड़ी, डॉ. रामबाबू, डॉ. बी.आर. बाराला, डॉ. रेनुका, डॉ. राहुल, डॉ. स्नेहिल, डॉ. अर्पित, डॉ. ऋषभ, डॉ. राजीव एवं डॉ. आरुषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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