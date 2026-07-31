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उपलब्धि: एसएमएस में पहली बार रोबोटिक असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी से इसोफेगस कैंसर का सफल ऑपरेशन

कैंसरग्रस्त भोजन नली को हटाने के बाद रोबोटिक तकनीक से मिड चेस्ट के भीतर भोजन नली तथा पेट से बनाई स्टमक ट्यूब को जोड़ा गया.

The SMS Hospital team that performed the surgery.
सर्जरी को अंजाम देने वाली एसएमएस हॉस्पिटल की टीम. (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 2:09 PM IST

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जयपुर: राजधानी के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. यहां पहली बार रोबोटिक असिस्टेड थोरैसिक सर्जरी के माध्यम से इसोफेगस (भोजन नली) के कैंसर के रोगी का सफल ऑपरेशन किया गया है. यह जटिल ऑपरेशन सर्जरी विभाग की यूनिट-5 के वरिष्ठ सर्जन डॉ. राजेन्द्र बागड़ी एवं उनकी टीम ने की. रोगी की विस्तृत जांच में भोजन नली में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 7 सेंटीमीटर लंबा कैंसर (CA Esophagus) पाया गया. चिकित्सकों के परामर्श के बाद रोगी का रोबोटिक असिस्टेड इसोफेजेक्टॉमी विद इंट्राथोरैसिक इसोफेगोगैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस सफलतापूर्वक किया गया. यह संपूर्ण उपचार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध कराया गया.

रोबोटिक तकनीक से संभव: एसएमएस अस्पताल की सर्जरी विभाग की यूनिट-5 के वरिष्ठ सर्जन डॉ. राजेन्द्र बागड़ी ने बताया कि इस जटिल ऑपरेशन में कैंसरग्रस्त भोजन नली को हटाने के बाद रोबोटिक तकनीक की सहायता से छाती (मिड चेस्ट) के भीतर भोजन नली तथा पेट से बनाई गई स्टमक ट्यूब को अत्यंत सटीकता के साथ जोड़ा गया. रोबोट की 360 डिग्री गतिशीलता, उच्च परिशुद्धता एवं सूक्ष्म नियंत्रण के कारण यह प्रक्रिया अधिक सुरक्षित एवं तकनीकी रूप से उत्कृष्ट ढंग से संपन्न हुई. चिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार की जटिल थोरैसिक सर्जरी के लिए रोबोटिक तकनीक अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है. यह एसएमएस अस्पताल में पहली सफल रोबोटिक असिस्टेड थोरैसिक इसोफेजेक्टॉमी एवं इंट्राथोरैसिक इसोफेगोगैस्ट्रिक एनास्टोमोसिस है. यह राजस्थान में रोबोटिक तकनीक से इस प्रकार की पहली सफल सर्जरी है, जिसने जटिल थोरैसिक सर्जरी में रोबोटिक तकनीक की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता को नई पहचान दी. सर्जरी टीम के डॉ. राजेन्द्र बागड़ी, डॉ. रामबाबू, डॉ. बी.आर. बाराला, डॉ. रेनुका, डॉ. राहुल, डॉ. स्नेहिल, डॉ. अर्पित, डॉ. ऋषभ, डॉ. राजीव एवं डॉ. आरुषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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एनेस्थीसिया टीम की अहम भूमिका: ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया प्रबंधन भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा. एनेस्थीसिया विभाग की वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. इंदु वर्मा एवं डॉ. सुनील चौहान ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी के दौरान रोगी को पूरी प्रक्रिया में स्थिर अवस्था में रखना, नियंत्रित एवं निरंतर सेडेशन बनाए रखना तथा शरीर की सभी महत्वपूर्ण जीवनरक्षक क्रियाओं की लगातार निगरानी करना अत्यंत जटिल कार्य होता है. इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन डॉ. सुशील भाटी, डॉ. इंदु वर्मा, डॉ. सुनील चौहान, डॉ. कंचन एवं रेजिडेंट चिकित्सकों की टीम ने किया.

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