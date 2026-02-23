ETV Bharat / state

लोकसभा और विधानसभा के बाद निकाय चुनाव थी चुनौती! पलामू एसपी रीष्मा रमेशन के नेतृत्व में हुआ चुनाव

पलामू: लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाना पलामू पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रही. तीन दशक के बाद पलामू में लोकसभा और विधानसभा चुनाव नक्सल हिंसा मुक्त हुआ है. निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे और समीकरण हावी रहते हैं और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है. पलामू पुलिस ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव के लिए रणनीति तैयार की थी. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने सोमवार को निकाय चुनाव के दौरान अपना मतदान किया.

पलामू के बारलोटा सिंचाई भवन में एसपी रीष्मा रमेशन का मतदान केंद्र था. जहां उन्होंने विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में वोटिंग की है. वोटिंग के बाद ईटीवी भारत संवाददाता ने एसपी रीष्मा रमेशन से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है. वरीय अधिकारी मतदान केंद्रों पर नजर बनाए हुए हैं. निकाय चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. जबकि अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग क्यूआरटी का गठन किया गया था. एसपी ने बताया कि कई जगह से मदद के लिए डायल 112 और कंट्रोल रूम में कॉल आया है.

निकाय चुनाव को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता ने एसपी से की बातचीत (ईटीवी भारत)

लोकसभा और विधानसभा से अलग है निकाय चुनाव: एसपी