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SMS अस्पताल में खाने की नली में कैंसर की गांठ का एंडोस्कोपी से सफल इलाज, मरीज को नया जीवनदान

जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में खाने की नली में कैंसर की गांठ का सफलतापूर्वक एंडोस्कोपिक तकनीक से इलाज किया गया है. अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में 70 वर्षीय मरीज की करीब 3 सेंटीमीटर की गांठ को अत्याधुनिक स्टेर (STER - Submucosal Tunneling Endoscopic Resection) तकनीक के जरिए सफलतापूर्वक निकाला गया.

अस्पताल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के रुपेश पोखरना ने बताया कि मरीज पिछले छह महीने से भोजन निगलने में परेशानी महसूस कर रहा था. जांच के बाद खाने की नली में गांठ होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्टेर तकनीक से इलाज करने का निर्णय लिया. डॉक्टरों ने बताया कि इस तकनीक में एंडोस्कोपी के माध्यम से शरीर के भीतर बिना किसी बड़े चीरे के गांठ को निकाला जाता है. इस प्रक्रिया में मरीज के शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं बनता और बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती. मरीज को प्रक्रिया के दूसरे दिन ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. यह पूरा प्रोसीजर डॉ. सुधीर महर्षि द्वारा किया गया.

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