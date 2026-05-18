SMS अस्पताल में खाने की नली में कैंसर की गांठ का एंडोस्कोपी से सफल इलाज, मरीज को नया जीवनदान
मरीज पिछले छह महीने से भोजन निगलने में परेशानी महसूस कर रहा था. जांच के बाद खाने की नली में गांठ होने की पुष्टि हुई.
Published : May 18, 2026 at 5:01 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में खाने की नली में कैंसर की गांठ का सफलतापूर्वक एंडोस्कोपिक तकनीक से इलाज किया गया है. अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में 70 वर्षीय मरीज की करीब 3 सेंटीमीटर की गांठ को अत्याधुनिक स्टेर (STER - Submucosal Tunneling Endoscopic Resection) तकनीक के जरिए सफलतापूर्वक निकाला गया.
अस्पताल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के रुपेश पोखरना ने बताया कि मरीज पिछले छह महीने से भोजन निगलने में परेशानी महसूस कर रहा था. जांच के बाद खाने की नली में गांठ होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्टेर तकनीक से इलाज करने का निर्णय लिया. डॉक्टरों ने बताया कि इस तकनीक में एंडोस्कोपी के माध्यम से शरीर के भीतर बिना किसी बड़े चीरे के गांठ को निकाला जाता है. इस प्रक्रिया में मरीज के शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं बनता और बड़े ऑपरेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती. मरीज को प्रक्रिया के दूसरे दिन ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. यह पूरा प्रोसीजर डॉ. सुधीर महर्षि द्वारा किया गया.
पढ़ें : SMS अस्पताल में बच्चेदानी की गांठ का छोटे चीरे से ऑपरेशन, दावा–अभी तक की सबसे बड़ी गांठ निकाली
कम समय में रिकवरी : डॉ. पोखरना ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब खाने की नली समेत पाचन तंत्र की कई जटिल बीमारियों का इलाज बिना बड़े ऑपरेशन के संभव हो रहा है. इससे मरीजों को कम दर्द, कम समय में रिकवरी और अस्पताल में कम समय तक भर्ती रहने का लाभ मिलता है. यह जटिल ऑपरेशन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. रूपेश पोखरना के निर्देशन में संपन्न हुई.
इस दौरान विभाग के डॉ. प्रुकलेश कुमार शर्मा, डॉ. विनय तंबे, डॉ. शुभम अग्रवाल, डॉ. आदित्य व्यास तथा एनेस्थीसिया विभाग के डॉ. बनवारी एवं डॉ. प्रवीण का विशेष सहयोग रहा.