10 साल की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिर भी नौकरी का इंतजार: 888 सफल अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में
झारखंड पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती-प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 7:40 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए 888 उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा है. करीब 10 वर्षों की कानूनी लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी मिलने का रास्ता तो साफ हुआ, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में झारखंड पुलिस की आरक्षी भर्ती से जुड़े मामले में सफल अभ्यर्थियों को चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के तहत निर्धारित समय सीमा 18 सितंबर को समाप्त हो गई, लेकिन अब तक नियुक्ति को लेकर कोई स्पष्ट फैसला सामने नहीं आया है.
पुलिस मुख्यालय पहुंचे अभ्यर्थी
नियुक्ति नहीं होने से नाराज सफल अभ्यर्थी सोमवार को रांची स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे और अपनी मांग रखी. अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप जल्द नियुक्ति देने की मांग की.।अभ्यर्थियों के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय की ओर से उन्हें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की तैयारी की जा रही है. रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है.
2015 में निकला था भर्ती का विज्ञापन
दरअसल, झारखंड पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए वर्ष 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 2017 में पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई. अभ्यर्थियों का दावा है कि विज्ञापन में दूसरी मेरिट लिस्ट का भी प्रावधान था, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया. इसके बाद अभ्यर्थियों ने दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने और नियुक्ति की मांग को लेकर न्यायालय का रुख किया. मामला अलग-अलग न्यायिक स्तरों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया.
हक के लिए जारी रहेगी कानूनी लड़ाई
अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्ति के लिए तय चार सप्ताह की समय सीमा समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद सरकार की ओर से नियुक्ति की दिशा में स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है. रिव्यू पिटीशन की तैयारी की जानकारी मिलने के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे उन्हें निराशा हुई है. अभ्यर्थियों ने कहा कि वे अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे और जरूरत पड़ी तो दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
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