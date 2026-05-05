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Success Story: बिहार का बेटा जर्मनी में बना सफल उद्यमी, 55 देश घूमने के बाद अब 'अपनी मिट्टी' का उतार रहे कर्ज

2012 से हुई यात्रा की शुरुआत: अभिनव ने कई कंपनियों में नौकरी की. 2012 में इटली की त्रिवागो कंपनी को ज्वाइन किया. कंपनी को भारत में भी लॉन्च किया और उसके हेड बने. अभिनव ने पेटीएम जैसी कंपनी के लिए भी मार्केटिंग हेड के रूप में काम किया. इटली में अभिनव ने भूखंड खरीद रखा है, जिस पर मकान है और वहां वह अंगूर की खेती भी करते हैं.

इटली से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की: अभिनव ने शुरुआती शिक्षा बिहार से पूरी करने के बाद विदेश का रुख किया. अभिनव उच्च शिक्षा के लिए इटली गए और वहां पर मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ़ तोरन्तों से अर्थशास्त्र में पी जी किया. कड़ी मेहनत और तकनीकी ज्ञान के बल पर अभिनव ने कई कंपनियों में नौकरी की, उन्होंने इटली में अपनी पहचान बनाई और अब खुद का व्यवसाय खड़ा कर लिया है.

जर्मनी में स्थापित की कंपनी: बिहार के लखीसराय जिले के रहने वाले एक युवा अभिनव ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर विदेश में सफलता की इबारत लिखी है. बड़हिया के रहने वाले युवा अभिनव ने जर्मनी में ब्लाक चेन डिजिटल वॉलेट कंपनी स्थापित की है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बन चुकी है.

पटना: बिहार के युवा विदेश में भी परचम लहरा रहे हैं. युवा नए-नए उद्योग भी लगा रहे हैं. लखीसराय के रहने वाले अभिनव ने इटली में पढ़ाई करने के बाद जर्मनी में कंपनी स्थापित की और आज की तारीख में 40 से 50 देशों तक कंपनी की पहुंच बन चुकी है. वर्तमान में अभिनव बिहार के कृषि को उन्नत बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं.

डिजिटल वॉलेट के जरिए कहीं भी कर सकते हैं पेमेंट: अभिनव ने जनवरी 2025 में ब्लॉकचेन और डिजिटल वॉलेट की कंपनी स्थापित की. RIBBIT नाम की कंपनी आज 30 से 40 देश में काम कर रही है और इसका मुख्यालय जर्मनी में है. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान अभिनव ने कहा कि आज भी विश्व के कई हिस्सों में बैंकिंग व्यवस्था नहीं पहुंच सकती है. हम वैसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो बैंकिंग व्यवस्था का लाभ नहीं उठा सक रहे हैं. डिजिटल वॉलेट के जरिए विश्व में कहीं भी आप पेमेंट कर सकते हैं.

अभिनव के साथ हैं 750 से अधिक किसान: अभिनव कहते हैं कि नौकरी के दौरान उन्होंने 50 से 55 देश का भ्रमण किया. अलग-अलग देश के भ्रमण के दौरान मैंने महसूस किया कि लोग बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं और उससे पैसे भी कमा रहे हैं. हमारे राज्य बिहार में स्थिति विपरीत है. लोग किसानी और खेती से पैसा नहीं कमा रहे हैं. खेती तो करते हैं लेकिन तकनीक का इस्तेमाल वह नहीं कर पाते. जिसके चलते उनकी आय नहीं बढ़ती है. किसानों को मदद करने के लिए एफपीओ का गठन किया और आज की तारीख में 700 से अधिक किसान उनके साथ जुड़े हैं.

अभिनव कुमार (ETV Bharat)

क्यों किया गांव लौटने का फैसला?: अभिनव कहते हैं कि इटली में मैंने पढ़ाई की और उसके बाद वहां एक घर भी ले रखा है. कुछ समय के लिए वह वहां जाते हैं और अंगूर की खेती करते हैं. अभिनव का कहना है कि इटली हमारा दूसरा घर जैसा है. वहां से हमारा गहरा जुड़ाव है. वे कहते हैं, '1995 में मैं बड़हिया छोड़ कर गया था लेकिन जब कई देशों का भ्रमण किया तो लगा कि अपनी मिट्टी का भी कर्ज अदा करना चाहिए, इसलिए मैं गांव लौटने का फैसला किया.'

विश्वविद्यालय को दिया था गांव लौटने का भरोसा: अभिनव ने एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि जब वह इटली गए थे, तब एडमिशन के दौरान वहां संस्थान की ओर से पूछा गया था कि आपको ही हम क्यों पढ़ाएं? अभिनव ने कहा कि मैंने विश्वविद्यालय को जवाब में लिखा कि मैं एक बेहद गरीब राज्य से आता हूं. जहां शिक्षा को लेकर बहुत सुविधा नहीं है, अगर मुझे शिक्षा दी जाएगी तो मैं अपने गांव लौट कर लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा. यही वजह थी कि मैंने गांव लौटने का फैसला लिया.

अभिनव कुमार (ETV Bharat)

5000 किसानों को जोड़ने का रखा है लक्ष्य: अभिनव बताते हैं कि अगले साल तक मैंने अपने साथ 5000 किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है. हम किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए तकनीकी सहायता और प्रोत्साहन दे रहे हैं. हमारा लक्ष्य बेहतर उत्पादन ही नहीं है हम किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य कैसे मिले इसके लिए भी काम कर रहे हैं. हमारे साथ ज्यादातर दलहन और तिलहन वाले किसान हैं, उनके प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है.

"मैं भी किसान परिवार से आता हूं. मेरे पिताजी खेती करते थे. जब यूरोप और अन्य जगहों पर मैं घूम रहा था, तो देखा कि उनके पास बहुत पैसे हैं. फिर हम इतने गरीब क्यों हैं? जब हम सबकुछ उगाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है. सबसे पहले किसान को समूह में आना होगा. हमने यहां एफपीओ बनाया. आगे बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं."- अभिनव, उद्यमी

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