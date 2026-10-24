ETV Bharat / state

RIMS न्यूरोसर्जरी विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि, मस्तिष्क में छोटा चीरा लगाकर किया ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन

रिम्स ( ETV Bharat )

रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी RIMS के न्यूरोसर्जरी विभाग ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. धनबाद की 42 वर्षीय सलमा खातून (बदला हुआ नाम) को न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस एवं ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा (एक प्रकार का ब्रेन ट्यूमर) की कई शिकायतों के साथ विभाग में भर्ती किया गया था. रिम्स के न्यूरोसर्जन की टीम ने उनका ब्रेन ट्यूमर सफलतापूर्वक ऑपरेट किया.

चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति और तैयारी