RIMS न्यूरोसर्जरी विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि, मस्तिष्क में छोटा चीरा लगाकर किया ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन
RIMS न्यूरोसर्जरी विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. एक छोटा चीरा लगाकर ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार
Published : October 24, 2026 at 8:29 PM IST
रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी RIMS के न्यूरोसर्जरी विभाग ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. धनबाद की 42 वर्षीय सलमा खातून (बदला हुआ नाम) को न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस एवं ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा (एक प्रकार का ब्रेन ट्यूमर) की कई शिकायतों के साथ विभाग में भर्ती किया गया था. रिम्स के न्यूरोसर्जन की टीम ने उनका ब्रेन ट्यूमर सफलतापूर्वक ऑपरेट किया.
चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति और तैयारी
रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर महतो ने बताया कि मरीज को कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थीं. इससे एनेस्थीसिया देना और ऑपरेशन की तैयारी करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था. मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा ऑपरेशन से पहले समुचित चिकित्सकीय मूल्यांकन के लिए विभिन्न विभागों से परामर्श एवं आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त किए गए.
सटीक योजना और सफल सर्जरी
यह उपलब्धि सटीक सर्जिकल योजना, चिकित्सकीय दक्षता और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय का बेहतरीन उदाहरण है. न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद प्रकाश के नेतृत्व में टीम ने मस्तिष्क में लगभग एक इंच का चीरा लगाकर ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया.
इस ऑपरेशन में न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. आनंद प्रकाश, डॉ. नारायण एवं डॉ. कुमार दीपक शामिल थे. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. मुकेश, डॉ. राजेश, डॉ. वशिष्ठ, डॉ. क्षितिज एवं डॉ. अधिश्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मरीज की जटिल चिकित्सकीय स्थिति के बावजूद न्यूरोसर्जरी, एनेस्थीसिया तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से यह चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.
मरीज की वर्तमान स्थिति
वर्तमान में मरीज डॉक्टरों की करीबी निगरानी में हैं. स्वास्थ्य में सुधार के साथ वे शीघ्र ही अपनी सामान्य दैनिक गतिविधियां दोबारा शुरू कर सकेंगी. आरआईएमएस रांची झारखंड के मरीजों को उन्नत एवं अत्याधुनिक न्यूरोसर्जिकल उपचार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है. रिम्स न्यूरोसर्जरी विभाग की इस सफलता पर निदेशक डॉ. दीपेंद्र कुमार सिन्हा ने पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं.
ये भी पढ़ें:
अंग प्रत्यारोपण सलाहकार समिति की बैठक में कई प्रस्तावों को मिली स्वीकृति, रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा विकसित करने पर विशेष जोर
नए लुक में दिखेगा रिम्स, RIMS गवर्निंग बॉडी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हुए पारित. पीजी और पोस्ट पीजी की बढ़ेंगी सीटें