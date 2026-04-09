फेफड़ों की गंभीर बीमारी के बावजूद SMS अस्पताल में सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मरीज को मिला नया जीवन
SMS अस्पताल में डॉक्टरों ने फेफड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रसित 50 वर्षीय मल्टीपल मायलोमा मरीज का सफल उच्च जोखिम ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया.
Published : April 9, 2026 at 5:36 PM IST
जयपुर: सवाई मान सिंह अस्पताल के क्लिनिकल हीमेटोलॉजी विभाग ने एक बड़ी चिकित्सकीय उपलब्धि हासिल करते हुए मल्टीपल मायलोमा से पीड़ित 50 वर्षीय मरीज का सफलतापूर्वक उच्च जोखिम वाला ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) किया है. उपचार के बाद मरीज को स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज कर दिया गया है.
अस्पताल के डॉ. विष्णु शर्मा ने बताया कि मरीज पहले से ही न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित था, जिसके कारण उसकी फेफड़ों की कार्यक्षमता काफी प्रभावित थी. ऐसे में ट्रांसप्लांट करना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती था, क्योंकि श्वसन संबंधी जटिलताओं और संक्रमण का खतरा बहुत अधिक था.
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सिलिकोसिस से पीड़ित ता मरीज: चिकित्सकों की टीम ने मरीज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रांसप्लांट से पहले विस्तृत तैयारी की. प्री-ट्रांसप्लांट ऑप्टिमाइजेशन के तहत मरीज की स्वास्थ्य स्थिति को स्थिर किया गया और उसके अनुरूप विशेष रूप से संशोधित कंडीशनिंग रेजीमेन अपनाया गया. ट्रांसप्लांट के दौरान मरीज की लगातार निगरानी की गई, साथ ही संक्रमण नियंत्रण के कड़े प्रोटोकॉल और विशेष श्वसन सहयोग प्रदान किया गया.
निःशुल्क मिला उपचार: डॉ. शर्मा ने बताया कि उपचार के बाद मरीज में सफल एंग्राफ्टमेंट हुआ और उसके रक्त संबंधी पैरामीटर में लगातार सुधार दर्ज किया गया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पूरे इलाज के दौरान मरीज की श्वसन स्थिति भी नियंत्रित और संतुलित बनी रही. फिलहाल मरीज को स्थिर अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.
यह जटिल और जीवन रक्षक उपचार राज्य सरकार की निःशुल्क मां स्वास्थ्य योजना के तहत किया गया, जिससे मरीज को बिना किसी आर्थिक भार के उन्नत कैंसर उपचार मिल सका. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह सफलता संस्थान की उच्च जोखिम वाले मामलों, विशेषकर गंभीर सह-रोगों के साथ प्रभावी प्रबंधन क्षमता को दर्शाती है और जटिल परिस्थितियों में मल्टीडिसिप्लिनरी टीमवर्क के महत्व को भी उजागर करती है.
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