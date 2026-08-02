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जशपुर पुलिस की दो बड़ी सफलताएं, गांजा तस्करी का फरार आरोपी गिरफ्तार, बकरी व्यापारियों से लूट के आरोपी भी दबोचा

311 किलो गांजा तस्करी मामले में की बड़ी कार्रवाई, जशपुर पुलिस ने कहा है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

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जशपुर पुलिस की दो बड़ी सफलताएं, गांजा तस्करी का फरार आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 8:45 PM IST

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जशपुर: पुलिस को दो अलग-अलग बड़े मामलों में कामयाबी मिली है. थाना कुनकुरी क्षेत्र में 311.35 किलोग्राम गांजा बरामदगी के बहुचर्चित मामले में फरार आरोपी को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया गया है. वहीं कोतबा चौकी पुलिस ने बकरी व्यापारियों से लूट की वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

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311 किलो गांजा तस्करी मामले में फरार आरोपी टीकमगढ़ से गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

311 किलो गांजा तस्करी मामला

पुलिस ने बताया कि 14 जुलाई 2026 को थाना कुनकुरी पुलिस ने जयस्तंभ चौक में नाकाबंदी की थी. इसी दौरान ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही इनोवा वाहन क्रमांक OD17J-0205 को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन लेकर भाग निकला. पीछा किए जाने पर वह बोडोकछार-पुटपुटीपानी जंगल में वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था.

वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से 295 पैकेटों में भरा 311 किलो 35 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ. पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मुखबिर की सूचना, तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल जशपुर की सहायता से फरार चालक की पहचान रूप सिंह यादव (35 वर्ष), निवासी गांधी चौक, झारसुगड़ा (ओडिशा), वर्तमान निवासी टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई. पुलिस की विशेष टीम ने टीकमगढ़ पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और जशपुर लाया. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं. इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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बकरी व्यापारियों से लूट करने वाले दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बकरी व्यापारियों से लूट करने वाले दो आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

दूसरे मामले में कोतबा चौकी पुलिस ने बकरी व्यापारियों से लूट की वारदात का खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि 30 जुलाई 2026 की रात भोगी राम बंजारा अपने 12 बकरों और अन्य व्यापारी गोवर्धन यादव के 13 बकरों को छोटा हाथी वाहन में लोड कर हाडीपानी (लैलूंगा) बाजार बिक्री के लिए जा रहे थे. 31 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे ग्राम पीठाआमा के पास पीछे से आई ब्रेजा कार क्रमांक CG04MU7732 में सवार दो युवकों ने उनकी गाड़ी रोककर भोगी राम बंजारा से 1,000 रुपये लूट लिए. इसी दौरान पीछे आ रहे बकरी व्यापारी योगेश यादव और हेमंत यादव को भी रोककर 600 रुपये लूट लिए और फरार हो गए.

पुलिस ने सूर्यकांत यादव (24 वर्ष), निवासी बेलडेगी, थाना पत्थलगांव और राहुल खलखो (24 वर्ष), निवासी सराईटोला, थाना बागबहार को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया. दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जशपुर पुलिस जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. 311.35 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में फरार आरोपी को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ से गिरफ्तार किया गया है, वहीं बकरी व्यापारियों से लूट की घटना का भी 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लूटी गई पूरी रकम और घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है.

डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि जिले में नशा तस्करी, लूट, चोरी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

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