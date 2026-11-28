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पैरों से दिव्यांग, कॉपी-कलम खरीदने के नहीं थे पैसे, आज अमित ने खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी

गयाजी: "मैं पैरों से दिव्यांग हूं, बैसाखी के बिना चल भी नहीं सकता. कुछ साल पहले तो मैं कैलिपर के सहारे भी नहीं चल पाता था, बल्कि हाथों के बल चलता था. तब पिता के पास कॉपी-कलम खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी. जिन पैरों से कभी खड़ा भी नहीं हो पाता था, आज उन्हीं से कैलिपर के सहारे चलकर अपनी आईटी कंपनी 'कॉग्निटिव स्ट्रिंग प्राइवेट लिमिटेड' चला रहा हूं." यह कहना है गयाजी के केन्दुआ निवासी 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित कुमार विश्वकर्मा की.

'एआई गुरु' के नाम से पहचान बनाने वाले अमित जन्म से दिव्यांग नहीं थे. चार बहनों और एक भाई में सबसे बड़े अमित के जन्म पर परिवार में खुशियां थी, लेकिन महज छह महीने की उम्र में पोलियो के हमले ने उनके कमर के नीचे के हिस्से को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया. मां संजू देवी बताती हैं कि आर्थिक तंगी के कारण अमित को जन्म के बाद समय पर पोलियो का टीका नहीं लग पाया था. बेटे के इलाज के लिए मां ने अपने मायके से मिले गहने तक बेच दिए, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया.

अमित ने खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी (ETV Bharat)

"बेटे की हालत सही नहीं हुई, चिकित्सकों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब लगा कि घर में किसी की मौत हो गई है. तब मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी, बेटे के पैर तो पोलियो के कारण नहीं चल रहे थे, लेकिन मेरे पैरों को उस समय ऐसे लगा जैसे मैं भी वर्षों से दिव्यांग हूं, तब एक चिकित्सक ने कहा था कि इसका ऑपरेशन हो तो कुछ हद तक किसी के सहारे खड़ा हो सकता है लेकिन ये हो जाएगा ये भी संभव नहीं है."-संजू देवी, मां

गरीबी और पोलियो की दोहरी मार झेली (ETV Bharat)

मां-बाप की चिंता और अमित का संकल्प

लोहार का काम कर परिवार का पेट पालने वाले पिता विजय विश्वकर्मा उन दिनों को याद कर भावुक हो जाते हैं. जब मां संजू देवी ने कहा कि अगर अमित पढ़-लिख जाए तो उसका जीवन संवर सकता है, तो पिता ने असमर्थता जताते हुए कहा था कि वे उसे कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाएंगे तो मजदूरी कैसे करेंगे. तब अमित ने साहस दिखाते हुए कहा था "क्या हुआ जो मेरे पैर नहीं हैं, हाथ तो हैं, मैं इन्हीं हाथों को अपना पैर बनाऊंगा."

"घर की स्थिति ऐसी थी कि अब उसे याद करना भी पीड़ा देती है, गरीबी ना होती तो बेटा शायद इतना दिव्यांग भी नहीं होता. मुझे याद है कि एक दिन अमित की मां संजू देवी ने कहा था की अमित अगर शिक्षित हो जाए तो उसे बेहतर जीवन की दिशा मिल सकती है."-विजय विश्वकर्मा, पिता

अमित अपने पिता के साथ (ETV Bharat)

तपती सड़क पर हाथों के बल जाकर की पढ़ाई

छह साल की उम्र में अमित ने हाथों के बल तपती सड़कों पर चलकर स्कूल जाने की शुरुआत की. शुरुआत में उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे और वे खूब रोते थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा और जल्द ही कठिन रास्तों पर तेजी से चलने लगे. उनकी प्रतिभा और लगन देखकर स्कूल के शिक्षकों, प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ ने खुद मिलकर उनकी फीस जमा की.

लाइब्रेरियन की मदद और आईआईटी खड़गपुर का सफर

सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद अमित ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लिया. वहां के लाइब्रेरियन राधे नंदन सिंह ने अच्छे अंकों से पास होने की शर्त पर उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया. शिक्षकों और शुभचिंतकों के इसी सहयोग से अमित ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और आगे चलकर देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की.

फरिश्ता बनकर आए आईपीएस अमित लोढ़ा

अमित के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया, जब गया के तत्कालीन एसपी और चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को उनके संघर्ष के बारे में पता चला. लोढ़ा ने अमित को बुलाया और भरोसा दिलाया कि वे उन्हें किसी न किसी सहारे से जरूर चलवाएंगे. उन्होंने न केवल अमित की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का लाखों रुपये का खर्च उठाया, बल्कि उनके पैरों का ऑपरेशन भी करवाया. पिता विजय विश्वकर्मा उन्हें फरिश्ता मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज अमित कैलिपर के सहारे चल पा रहे हैं.

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78 लाख के पैकेज तक की ऊंची छलांग

इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अमित ने 70 से 75 हजार रुपये के शुरुआती पैकेज पर नौकरी शुरू की. अपनी कड़ी मेहनत और तकनीकी कौशल के दम पर महज पांच वर्षों में वे 78 लाख रुपये सालाना के पैकेज तक पहुंच गए. विभिन्न कंपनियों में काम करते हुए उन्होंने कतर और दुबई जैसे विकसित देशों में भी अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व किया और वहां की कंपनियों को तकनीकी सहायता प्रदान की.

कतर का 1.5 करोड़ का ऑफर ठुकराया

साल 2023 में जब अमित अपनी कंपनी की ओर से कतर की एक सरकारी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे थे, तब उस कंपनी ने उन्हें कतर में ही रहकर काम करने के लिए 1.5 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर दिया. लेकिन अमित ने अपनी भारतीय कंपनी के प्रति ईमानदारी और भरोसे को सर्वोपरि रखते हुए वह प्रस्ताव ठुकरा दिया. उनका मानना है कि पैसे तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन किसी का विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए.

"पैसे तो आते-जाते रहेंगे लेकिन किसी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए. मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करता था, यही वजह है कि मैं अपनी कंपनी के मालिकों की आंखों का तारा था. मैं जब 2025 में 78 लाख के पैकेज को छोड़ रहा था, तब उस कंपनी के बॉस ने मुझे खूब समझाया था, वह तो 1.5 करोड़ देने को तैयार थे लेकिन मेरे घर की स्थिति ऐसी थी कि मुझे बेंगलुरु से वापस आना पड़ा. उस समय मेरे छोटे भाई की हत्या हो गई थी."-अमित कुमार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर