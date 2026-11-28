पैरों से दिव्यांग, कॉपी-कलम खरीदने के नहीं थे पैसे, आज अमित ने खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी
SUCCESS STORY:अमित ने 78 लाख की नौकरी छोड़ी, अब अपनी आईटी कंपनी में लाखों के पैकेज पर इंजीनियरों को दे रहे हैं रोजगार. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 28, 2026 at 5:26 PM IST
गयाजी: "मैं पैरों से दिव्यांग हूं, बैसाखी के बिना चल भी नहीं सकता. कुछ साल पहले तो मैं कैलिपर के सहारे भी नहीं चल पाता था, बल्कि हाथों के बल चलता था. तब पिता के पास कॉपी-कलम खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी. जिन पैरों से कभी खड़ा भी नहीं हो पाता था, आज उन्हीं से कैलिपर के सहारे चलकर अपनी आईटी कंपनी 'कॉग्निटिव स्ट्रिंग प्राइवेट लिमिटेड' चला रहा हूं." यह कहना है गयाजी के केन्दुआ निवासी 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित कुमार विश्वकर्मा की.
गरीबी और पोलियो की दोहरी मार
'एआई गुरु' के नाम से पहचान बनाने वाले अमित जन्म से दिव्यांग नहीं थे. चार बहनों और एक भाई में सबसे बड़े अमित के जन्म पर परिवार में खुशियां थी, लेकिन महज छह महीने की उम्र में पोलियो के हमले ने उनके कमर के नीचे के हिस्से को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया. मां संजू देवी बताती हैं कि आर्थिक तंगी के कारण अमित को जन्म के बाद समय पर पोलियो का टीका नहीं लग पाया था. बेटे के इलाज के लिए मां ने अपने मायके से मिले गहने तक बेच दिए, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया.
"बेटे की हालत सही नहीं हुई, चिकित्सकों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तब लगा कि घर में किसी की मौत हो गई है. तब मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी, बेटे के पैर तो पोलियो के कारण नहीं चल रहे थे, लेकिन मेरे पैरों को उस समय ऐसे लगा जैसे मैं भी वर्षों से दिव्यांग हूं, तब एक चिकित्सक ने कहा था कि इसका ऑपरेशन हो तो कुछ हद तक किसी के सहारे खड़ा हो सकता है लेकिन ये हो जाएगा ये भी संभव नहीं है."-संजू देवी, मां
मां-बाप की चिंता और अमित का संकल्प
लोहार का काम कर परिवार का पेट पालने वाले पिता विजय विश्वकर्मा उन दिनों को याद कर भावुक हो जाते हैं. जब मां संजू देवी ने कहा कि अगर अमित पढ़-लिख जाए तो उसका जीवन संवर सकता है, तो पिता ने असमर्थता जताते हुए कहा था कि वे उसे कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाएंगे तो मजदूरी कैसे करेंगे. तब अमित ने साहस दिखाते हुए कहा था "क्या हुआ जो मेरे पैर नहीं हैं, हाथ तो हैं, मैं इन्हीं हाथों को अपना पैर बनाऊंगा."
"घर की स्थिति ऐसी थी कि अब उसे याद करना भी पीड़ा देती है, गरीबी ना होती तो बेटा शायद इतना दिव्यांग भी नहीं होता. मुझे याद है कि एक दिन अमित की मां संजू देवी ने कहा था की अमित अगर शिक्षित हो जाए तो उसे बेहतर जीवन की दिशा मिल सकती है."-विजय विश्वकर्मा, पिता
तपती सड़क पर हाथों के बल जाकर की पढ़ाई
छह साल की उम्र में अमित ने हाथों के बल तपती सड़कों पर चलकर स्कूल जाने की शुरुआत की. शुरुआत में उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे और वे खूब रोते थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं छोड़ा और जल्द ही कठिन रास्तों पर तेजी से चलने लगे. उनकी प्रतिभा और लगन देखकर स्कूल के शिक्षकों, प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ ने खुद मिलकर उनकी फीस जमा की.
लाइब्रेरियन की मदद और आईआईटी खड़गपुर का सफर
सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद अमित ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लिया. वहां के लाइब्रेरियन राधे नंदन सिंह ने अच्छे अंकों से पास होने की शर्त पर उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया. शिक्षकों और शुभचिंतकों के इसी सहयोग से अमित ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और आगे चलकर देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की.
फरिश्ता बनकर आए आईपीएस अमित लोढ़ा
अमित के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया, जब गया के तत्कालीन एसपी और चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को उनके संघर्ष के बारे में पता चला. लोढ़ा ने अमित को बुलाया और भरोसा दिलाया कि वे उन्हें किसी न किसी सहारे से जरूर चलवाएंगे. उन्होंने न केवल अमित की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का लाखों रुपये का खर्च उठाया, बल्कि उनके पैरों का ऑपरेशन भी करवाया. पिता विजय विश्वकर्मा उन्हें फरिश्ता मानते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज अमित कैलिपर के सहारे चल पा रहे हैं.
78 लाख के पैकेज तक की ऊंची छलांग
इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अमित ने 70 से 75 हजार रुपये के शुरुआती पैकेज पर नौकरी शुरू की. अपनी कड़ी मेहनत और तकनीकी कौशल के दम पर महज पांच वर्षों में वे 78 लाख रुपये सालाना के पैकेज तक पहुंच गए. विभिन्न कंपनियों में काम करते हुए उन्होंने कतर और दुबई जैसे विकसित देशों में भी अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व किया और वहां की कंपनियों को तकनीकी सहायता प्रदान की.
कतर का 1.5 करोड़ का ऑफर ठुकराया
साल 2023 में जब अमित अपनी कंपनी की ओर से कतर की एक सरकारी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे थे, तब उस कंपनी ने उन्हें कतर में ही रहकर काम करने के लिए 1.5 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर दिया. लेकिन अमित ने अपनी भारतीय कंपनी के प्रति ईमानदारी और भरोसे को सर्वोपरि रखते हुए वह प्रस्ताव ठुकरा दिया. उनका मानना है कि पैसे तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन किसी का विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए.
"पैसे तो आते-जाते रहेंगे लेकिन किसी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए. मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करता था, यही वजह है कि मैं अपनी कंपनी के मालिकों की आंखों का तारा था. मैं जब 2025 में 78 लाख के पैकेज को छोड़ रहा था, तब उस कंपनी के बॉस ने मुझे खूब समझाया था, वह तो 1.5 करोड़ देने को तैयार थे लेकिन मेरे घर की स्थिति ऐसी थी कि मुझे बेंगलुरु से वापस आना पड़ा. उस समय मेरे छोटे भाई की हत्या हो गई थी."-अमित कुमार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर
इसरो में दी एआई और सॉफ्टवेयर पर प्रेजेंटेशन
अमित कुमार की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो (ISRO) में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सॉफ्टवेयर को लेकर प्रेजेंटेशन दे चुके हैं. अमित इसे अपने 78 लाख रुपये के पैकेज से भी बड़ी उपलब्धि मानते हैं. वे कहते हैं कि ईश्वर ने भले ही उन्हें शारीरिक रूप से कुछ कमियां दी हैं, लेकिन बदले में भरपूर सफलता और सम्मान भी दिया है.
छोटे भाई की हत्या से टूटे, छोड़ दी मोटी तनख्वाह
अमित को दो साल पहले एक बड़ा झटका लगा, जब अपराधियों ने उनके छोटे भाई की हत्या कर दी. वही भाई अमित की गैरमौजूदगी में माता-पिता और घर की देखभाल करता था. अमित कहते हैं कि उन्हें अपनी दिव्यांगता से ज्यादा दुख अपने भाई को खोने का है. परिवार को संभालने के लिए 2025 में उन्होंने बेंगलुरु की 78 लाख की नौकरी छोड़ दी, जबकि कंपनी के बॉस उन्हें 1.5 करोड़ रुपये तक देने को तैयार थे. वे भाई को न्याय दिलाने के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं.
खुद अविवाहित रहकर तीन बहनों की कराई शादी
अमित ने खुद अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन अपने बलबूते अपनी तीनों बड़ी बहनों को पढ़ाया और अच्छे घरों में उनकी शादी करवाई. परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने घर बनवाया और बहनों को कॉलेज आने-जाने के लिए गाड़ी भी खरीदकर दी.
भाई को रोल मॉडल मानती हैं छोटी बहन प्रीति
अमित की सबसे छोटी बहन प्रीति कुमारी, जो वर्तमान में एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं, बताती हैं कि उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च भैया ही उठाते हैं. प्रीति कहती हैं, "मेरे भैया शारीरिक रूप से दिव्यांग जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं."
"वे किसी भी आम इंसान से ज्यादा मजबूत हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है. भाई की हत्या के बाद जब परिवार बिखर गया था, तब उन्होंने सब कुछ संभाला. वे हमारे लिए रोल मॉडल हैं."-प्रीति कुमारी, बहन
शारीरिक अक्षमता नहीं बनी मंजिल में रुकावट
अमित के संघर्ष को करीब से देखने वाले सिद्धनाथ विश्वकर्मा कहते हैं कि "मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है." यह कहावत अमित पर बिल्कुल सटीक बैठती है. जिस परिवार में कभी एक वक्त का भोजन भी मुश्किल था, वहां के बेटे ने हाथों के बल स्कूल जाकर आज सफलता का इतिहास रचा है. वे देश के युवाओं के लिए एक जीवंत उदाहरण हैं.
"अमित प्रेरणादायक है, उसने विपरीत परिस्थितियों में बड़ी कंपनियों में रहकर सफलता हासिल की, उम्मीद है कि उसी तरह वह अपनी कंपनी को भी आगे बढ़ाएगा, वह देश के युवाओं के लिए एक उदाहरण है."- सिद्धनाथ विश्वकर्मा, स्थानीय
अब गरीब और दिव्यांग छात्रों का सहारा बनने का लक्ष्य
अमित वर्तमान में गया में रहकर अपनी आईटी कंपनी 'कॉग्निटिव स्ट्रिंग प्राइवेट लिमिटेड' का संचालन कर रहे हैं, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है. उनकी कंपनी में तीन वरिष्ठ इंजीनियर 7 से 10 लाख रुपये के पैकेज पर कार्यरत हैं और वे भारत सरकार के उपक्रमों सहित बड़ी आईटी कंपनियों को इंजीनियर उपलब्ध कराते हैं. अमित का लक्ष्य अपनी कंपनी के मुनाफे का आधा हिस्सा गरीब और दिव्यांग छात्रों की शिक्षा पर खर्च करना है, ताकि किसी अन्य छात्र को वैसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.
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