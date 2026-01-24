ETV Bharat / state

Success Story: विदेश की नौकरी छोड़ी, आज सलाना 24 लाख आमदनी, जानें बिजनेस टिप्स

मछली पालन से शुरुआत: एक दिन प्रदीप की मुलाकात मत्स्य पालन विभाग के अख्तर हुसैन से हुई. हुसैन की सलाह पर मछली पालन करने का फैसला किया, लेकिन परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं थी. कहते कि विदेश की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मछली पालन करेगा. परिवार के मना करने के बाद भी मछली पालन शुरू किया.

विदेश की नौकरी छोड़ गांव लौटे: विदेश जीवन जीने के बावजूद उन्हें अपना देश आकर्षित करते रहा. अंत में उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़कर अपने गांव आ गए. परिवार के लोग इस फैसले से काफी खफा हुए. घर के लोगों ने बातचीत बंद कर दिया. इसके बाद प्रदीप ने कुछ अपना काम शुरू करने की सोची, लेकिन क्या करे, इसकी समझ नहीं थी.

"मध्य प्रदेश से ग्रेजुएशन करने बाद गोपालगंज में शिक्षा मित्र की नौकरी की. लोगों की देखा-देखी और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गल्फ कंट्री चले गए. लैंग्वेज ट्रांसलेटर के रूप में 80 हजार मासिक की नौकरी लगी. कुछ समय बाद वहां मन नहीं लगा." -प्रदीप राय, युवा व्यवसायी

शिक्षा मित्र की नौकरी छोड़ विदेश गए: इसके बाद उन्होंने साल 2005 में शिक्षा मित्र की नौकरी छोड़ दी. गल्फ कंट्रीज की ओर रवाना हो गए. सऊदी अरब में जाकर ट्रांसलेटर की नौकरी की. 80 हजार रुपये महीने सैलरी मिलती थी. प्रदीप विदेश में अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगे, लेकिन उन्हें ज्यादा दिनों तक सऊदी अरब में मन नहीं लगा.

शिक्षा मित्र की नौकरी की: प्रदीप जब स्नातक कर गांव लौटे तो उस समय बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा मित्र की बहाली की जा रही थी. प्रदीप ने भी शिक्षा मित्र की नौकरी शुरू कर दी. कुछ समय काम करने बाद उन्हें बाहरी चकाचौंध और शहरी लाइफस्टाइल, मोटी सैलरी वाली नौकरी ने आकर्षित किया.

गांव में प्रारंभिक शिक्षा: प्रदीप राय मूल रूप से गोपालगंज के सदर प्रखंड के भूआली टोला गांव के रहने वाले हैं. पिता अवधेश राय एक साधारण किसान हैं. प्रदीप की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई. मध्य प्रदेश के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से स्नातक की पढ़ाई की है.

गोपालगंज: बिहार के प्रदीय राय आज किसी मंल्टीनेशनल या बड़ी कंपनी में काम नहीं करते हैं, लेकिन महीने में 2 लाख रुपये यानि सलाना 24 लाख रुपये कमा रहे हैं. प्रदीप के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी. आज प्रदीप गोपालगंज जिले के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए हैं.

"परिवार और समाज के लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया. दूसरे देश में गुलामी नहीं कर अपना काम करना पसंद किए." -प्रदीप राय, युवा व्यवसायी

डेयरी फार्म में करियर बनाने का फैसला: प्रदीप कहते हैं कि जब वे मध्य प्रदेश में रहकर पढ़ाई करते थे, उस समय ही उन्होंने जानवरों के साथ रहना और खेती करना पसंद है. इसलिए उन्होंने मछली पालन से जो मुनाफा हुआ, उससे दो गाय खरीदी और दूध उत्पादन में करियर बनाने का फैसला किया.

मवेसी को चारा देते प्रदीप राय (ETV Bharat)

परिवार के लोगों ने किया विरोध: विदेश की नौकरी छोड़ पहले मछली पालन, फिर गोपालन के फैसले से परिवार के लोग नाराज हो गए और बातचीत बंद कर दी, लेकिन प्रदीप कभी पीछे नहीं हटे. उन्होंने दो गाय से दूध का उत्पादन शुरू किया. धीरे-धीरे प्रदीप के पास 30-32 अच्छी नस्लें की गाय हो गयीं. अब रोजाना 200 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं.

एक साथ कई काम: इसके अलावे प्रदीप दो बीघे की तालाब में मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन गोपालन इसमें प्रमुख है. इतने सारे काम एक सहयोगी के साथ खुद संभालते हैं. प्रदीप बताते हैं कि सलाना 20-25 लाख रुपये का कारोबार होता है. महीने का पौने 2 लाख से 2 लाख तक आमदनी होता है.

"2011 के पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहा हूं. रोजाना करीब 200 लीटर दूध का उत्पादन होता है. इसके अलावे मछली पालन, बकरी पालन और गन्ने की खेती कर रहा हूं." -प्रदीप राय, युवा व्यवसायी

गन्ना के खेत में प्रदीप राय (ETV Bharat)

अब गांव के लोग कर रहे तारीफ: परिवार के लोग जो प्रदीप से बात नहीं करते थे, वही इनके काम से खुश हैं. सिर्फ परिवार ही बल्कि गांव और जिले के लोग प्रदीप के काम की तारीफ कर रहे हैं. डेयरी फार्म कैसे शुरू करें और गोपालन के टिप्स जानने के लिए लोग संपर्क कर रहे हैं. आज युवा के लिए प्रेरणा बन गए हैं, जो स्टार्टअप करने की सोच कर रहे हैं.

डेयरी फार्म को बढ़ाने का प्लान: प्रदीप ने भविष्य में इस व्यापार को वृहत रूप देने की योजना बना रखी है. डेयरी फार्म को और बड़ा बनाकर 200 से 250 गाय खरीदना चाहते हैं कहा है कि यहां गाय के लिए एक पार्क और तालाब का निर्माण कराया जाएगा. गाय को संगीत सुनाने की व्यवस्था की जाएगी.

"गाय के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो भ्रमण कर सके. एक जगह न रहकर घूम सकेगी. स्वतंत्र महसूस कर सकेगी. इससे दूध के उत्पाद में वृद्धि के साथ पौष्टिकता भी बढ़ाई जा सकेगी." -प्रदीप राय, युवा व्यवसायी

सरकार देती है सब्सिडी: बता दें कि बिहार सरकार डेयरी फार्म को बढ़ाने के लिए समग्र गव्य विकास योजना के तहत 40 से 70 प्रतिशत सब्सिडी देती है. इसमें 2 से 20 गायों तक डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए सरकार मदद करती है. इससे व्यवसायी को आर्थिक मदद मिलती है.

कैसे करें आवेदन?: आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए. पशुपालन विभाद के अधिकारिक वेबसाइट या बिहार सरकार के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पशुओं का विवरण और बैंक से ऋण स्वीकृति पत्र की जरूरत होती है. इसके अलावे पशुपालन विभाग के जिला कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: