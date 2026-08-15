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पान की दुकान से 36 लाख का टर्नओवर, असम से आकर बिहार में बढ़ाया व्यवसाय

अगर आप भी पान खाने के शौकीन हैं तो गोपालगंज पहुंचिए, मन खुश हो जाएगा. रिपोर्ट- अटल बिहारी पांडेय.

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पान बेचकर बने मालामाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2026 at 7:05 PM IST

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गोपालगंज : कहते हैं कोई भी व्यवसाय छोटा नहीं होता, बस इसे सिद्दत से करने की जरूरत है. जरा सोचिए एक पान दुकानदार अगर बिहार में बैठकर 36 लाख का टर्नओवर करे तो इसे क्या कहेंगे. हम बात कर रहे हैं, गोपालगंज के वीआईपी पान भंडार की.

जिले का बरहीमा मोड़ केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि बेहतरीन स्वाद से भरपूर पान का एक बड़ा केंद्र बन चुका है. यहां स्थित वीआईपी पान दुकान केवल एक आम दुकान नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान, संघर्ष और अटूट मेहनत की एक अनोखी मिसाल है. पिछले 22 से अधिक वर्षों से अपनी साख बनाए रखने वाली इस दुकान की अलग पहचान है.

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एक साथ कई पान होते हैं पैक (ETV Bharat)

250 तक के पान उपलब्ध : दरअसल, इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत यहां मिलने वाले पान की विविधता और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां हैं. यहां 20 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के बेहद खास पान मिलते हैं. पान को तैयार करने में लगभग 40 तरह के अलग-अलग मसालों का प्रयोग किया जाता है. केसर, कस्तूरी, गोल्डन वर्क, सोने चांदी का भस्म, चेरी, काजू किस्मिस, गुलकंद, मुलेठी, इलायची और कई प्राकृतिक जड़ी-बूटियों के मिश्रण से तैयार यह पान स्वाद में बेमिसाल है.

इस दुकान पर पान का स्वाद लेने सिर्फ गोपालगंज ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों जैसे सिवान, सारण, बेतिया, मोतिहारी यूपी के गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया से भी लोग विशेष रूप से पान खाने पहुंचते हैं. एनएच से गुजरने वाले यात्रियों और दूर-दराज के पान-प्रेमियों के लिए यह दुकान एक अनिवार्य पड़ाव बन चुका है.

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दूर-दूर से पान खाने पहुंचते हैं लोग (ETV Bharat)

पहले पिता, अब बेटा संभालते हैं दुकान : स्थानीय छोटू कुमार प्रसाद कहते हैं कि यहां दूर-दूर से लोग पान खाने आते हैं. इनका पान काफी मशहूर है. पहले नागेंद्र जी दुकान चलाते थे उसके बाद अब उनके बेटा अमरजीत संभाल रहे हैं. इनका पान लाजवाब है, पान में बहुत कुछ डालते है. इतना आइटम डालते हैं कि पूरा मुंह भर जाता है. पूरे गोपालगंज में ऐसा कोई पान का दुकान नहीं है.

''दूर-दूर से लोग पान खाने के लिए आते हैं. यहां से गोरखपुर समेत कई जगहों पर पान भेजा जाता है. पान की खासियत यह है कि जो एक बार यहां का पान खा लेगा वह बार-बार उसे खाने का मन करेगा.''- कृष्णा साह, स्थानीय

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

असम से बिहार का सफर : इस मशहूर दुकान के पीछे एक गहरा अतीत छुपा है. दुकान के संचालक सिधवलिया के सरेया पहाड़ गांव निवासी नागेन्द्र साह (पिता- स्व. हिरालाल साह) तीन दशक पहले परिवार का भरणपोषण के लिए गुवाहाटी गए थे. जहां वह एक छोटे से गुमटी में पान की दुकान चलाकर आजीविका चलाते थे. वहां उनका व्यवसाय ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद 2003 में असम में बिहारियों के खिलाफ शुरू हुए विरोध-प्रदर्शनों और हिंसा के चलते उन्हें अपनी दुकान छोड़नी पड़ी.

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दिनभर पान लगाते रहते हैं दुकानदार (ETV Bharat)

उपद्रवियों द्वारा बिहारियों के साथ मारपीट कर भगाने के माहौल में वे वापस अपने पैतृक गांव बरहीमा लौट आए. विपरीत परिस्थितियों में हार मानने के बजाय, नागेन्द्र साह ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर गांव में पान की दुकान खोलने का फैसला किया. उनकी यही हिम्मत आज 'वीआईपी पान दुकान' के रूप में पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुकी है.

दुकानदार अमरजीत कुमार कहते हैं कि 2004 से यहां हमारी दुकान है. बहुत दूर-दूर से लोग पान खाते आते हैं. गोपालगंज, छपरा, सिवान, मोतिहारी के अलावा अन्य जिलों से भी लोग पान खाने के लिए आते हैं, क्योंकि मेरे पान की क्वालिटी काफी अच्छी है. क्वालिटी को देखकर कई लोग आते हैं.

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लगा हुआ मीठा पान (ETV Bharat)

''मेरे पापा गुवाहाटी में रहकर पान की दुकान चलाते थे. बिहारी के साथ हो रहे अत्याचार के बाद भागकर यहां आए. पहले छोटे से गुमटी में हम लोग पान की दुकान चलाते थे. जैसे-जैसे बिक्रि बढ़ती गई लोग आने लगे और दुकान बड़ा हुआ. प्रसिद्धियां मिल रही हैं. हर जगह लोग हमारी दुकान की तारीफ करते हैं.''- अमरजीत कुमार, पान दुकानदार

काफी अच्छी होती है कमाई : दुकानदार अमरजीत कुमार बताते हैं कि हमारे यहां मीठा पान, फायर पान, गोल्डन पान समेत 6 प्रकार के पान मिलते हैं. 40 से 50 आइटम पान में डालते हैं. 20 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का पान हमारे यहां उपलब्ध है. प्रतिदिन करीब 10 से 15 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है. हमलोग शादी विवाह में ऑर्डर भी लेते हैं. इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां हर वर्ग और पसंद के लोगों के लिए पान उपलब्ध है.

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पान लेते डॉक्टर ललित शुक्ला (ETV Bharat)

पान खाने के शौकीन डॉ ललित शुक्ला कहते हैं कि यहां बहुत ही अच्छा पान मिलता है. पिछले डेढ़ साल से मैं यहां पान खाने आता हूं. यह पान में बहुत सारी चीज डालते हैं, जिसका नाम भी मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत ही स्वाद आता है. हम तो इस पान को थूकते भी नहीं हैं बल्कि निगल जाते हैं.

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