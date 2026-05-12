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भिलाई की सुष्मिता ने ऐसे पाई सफलता, बनी IFS अफसर, धैर्य और जुनून से 6 साल की मेहनत लाई रंग

सुष्मिता की सफलता की कहानी संघर्ष, धैर्य और जुनून की मिसाल है. उन्होंने साल 2019 से यूपीएससी की तैयारी शुरू की. कई बार मेंस परीक्षा पास करने के बावजूद अंतिम चयन नहीं हो पाया, लेकिन पिता ने हिम्मत दी. लगातार 6 वर्षों तक मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर आखिरकार अपने छठे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया. अब अगस्त महीने में वह मसूरी में तीन माह के प्रशिक्षण के लिए जाएंगी, जिसके बाद रैंक के अनुसार कैडर आवंटित होगा.

दुर्ग: भिलाई की सुष्मिता सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 में शानदार सफलता हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है. सुष्मिता सिंह ने IFS परीक्षा में ऑल इंडिया में 32वीं रैंक हासिल की.

सुष्मिता की शुरुआती पढ़ाई राजनांदगांव और बिलासपुर में हुई, जबकि उन्होंने डीपीएस भिलाई से स्कूली शिक्षा पूरी कर यूपीएस देहरादून से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया. नौकरी छोड़कर उन्होंने पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी पर फोकस किया. सुष्मिता सिंह के पिता भानु प्रताप सिंह वन विभाग में मुख्य वन संरक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. परिवार में वन सेवा का माहौल होने के कारण बचपन से ही उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली.

माता पिता के साथ सुष्मिता (ETV Bharat Chhattisgarh)

वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और स्थानीय लोगों के लिए काम करना चाहूंगी- सुष्मिता सिंह, IFS रैंकर

यूपीएससी की तैयारी करने वालों को सुष्मिता के टिप्स

सुष्मिता ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, दोस्तों, योगा और मेडिटेशन को दिया. उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए. उनकी यह सफलता आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है. सुष्मिता की इच्छा है कि उन्हें छत्तीसगढ़ में सेवा करने का अवसर मिले.

यूपीएससी के सफर में माइंडसेट पॉजिटिव रखे, ये काम करने की बहुत अच्छी सर्विस है इसलिए उसमें डटे रहे- सुष्मिता सिंह, IFS रैंकर

"बेटी ने बढ़ाया परिवार का मान"

सुष्मिता की मां हिना सिंह ने कहा कि बेटी ने पूरे परिवार को गर्व का एहसास कराया. हमारे सपनों को बेटी ने पूरा किया. हिना सिंह बताती है कि उनकी बेटी परिवर से बहुत स्नेह करती है. हमेशा उसे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे. आज हमारी बेटी ने परिवार का सपना पूरा कर दिया है.

बेटी का ईश्वर में गहरी आस्था है ये इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारक है- हिना सिंह, सुष्मिता की मां

पेड़ों और पर्यावरण के बीच मां ने कराई पढ़ाई

हिना सिंह बताती है कि उन्होंने बेटी को काफी अच्छे माहौल में पढ़ाया. सुबह जब बेटी सोकर उठती थी तो सबसे पहले उसे किताब पढ़ने को कहा जाता था, और एप्पल खिलाती थी. उसके बाद ही वह दूसरा काम करती थी. पेड़ों के बीच गाना गाकर स्पेलिंग याद कराया करती थी. ब्लैकबोर्ड में उसे कहती थी कि मुझे पढ़ाओ, तो ये इसे काफी पसंद था. हमेशा से ही वह पढ़ने में फर्स्ट आती थी. हमेशा खुशी से पढ़ाई करती थी. पढ़ाई को लेकर इच्छा शक्ति मजबूत है.

अपने परिवार के साथ सुष्मिता सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिता भी वन विभाग में मुख्य वन संरक्षक पद पर रहे

सुष्मिता के पिता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि साल 2024 में वे वन सेवा से रिटायर हुए. हालांकि पिता इस बात से ज्यादा खुश है कि उनकी बेटी साल 2026 में भारतीय वन सेवा में चयनित हुई है. वे कहते हैं कि इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है कि जिस विभाग में हमने काम किया हो वहां अपना उत्तराधिकारी छोड़ कर जाए.

मैंने कभी अपने बच्चों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया. उन्हें जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना था, उसमें पूरा सहयोग दिया- भानु प्रताप सिंह, सुष्मिता के पिता

पिता ने बेटी को दी हिम्मत

भानु प्रताप सिंह बताते हैं "बेटी ने जब इंजीनियर की नौकरी छोड़ने के लिए सलाह मांगी तो पहले मैं बहुत परेशान हो गया. क्योंकि आजकल नौकरी छोड़ना फिर उसे पाना बहुत कठिन होता है. फिर मैंन कई लोगों से चर्चा की. फिर 6 महीने बेटी ने पढ़ाई की और कहा कि वह यूपीएससी की परीक्षा देगी और पास कर लेगी. लेकिन चार से पांच बार तैयारी के बाद भी पास नहीं हो पाई. इसके बाद वह निराश हो गई, तब मैंने कहा कि कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे नहीं हटते, कोशिश करो. फिर कोरोना का दौर बीता फिर दिल्ली जाकर कोचिंग ली और आज इसका परिणाम सबके सामने है."

सुष्मिता ने लगातार मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ तैयारी की और आज अपने सपने को पूरा किया. भिलाई की बेटी की सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं.